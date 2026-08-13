Automovilista y ciclista protagonizaron una colisión

Efectivos de Comisaría Libertador San Martín tomaron conocimiento de un accidente de tránsito, ocurrido en calle 25 de Mayo al 400 de esa localidad.

En el incidente estuvieron involucrados un Fiat Palio, de color negro, conducido por una mujer; y una bicicleta todo terreno -rodado 27.5-, guiada por un hombre. Las razones son materia de pericias e investigación. Sin embargo, se hizo saber a Estación Plus Crespo, que llegaron a establecer que en un primer momento, el vehículo se encontraba estacionado y al momento de emprender la marcha, quien se encontraba al mando no se percató de que en el mismo sentido, circulaba el ciclista. Resultó golpeado contra el espejo retrovisor y producto de ello, cayó a la acera, reveló la Policía.

El lesionado fue asistido por personal de Salud, pudiendo determinarse que las lesiones sufridas no son de consideración. Igualmente, se comunicó lo acaecido al Ministerio Público Fiscal de Diamante, y se iniciaron las actuaciones de rigor.