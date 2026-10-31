Una provincia dictó la "Ley Compasión", que lleva a las aulas enseñanzas sobre cuidado y protección de los animales

La educación sobre el respeto y la protección de los animales será obligatoria en las aulas de la Ciudad de Buenos Aires. La Legislatura porteña aprobó la Ley Compasión, un proyecto que busca incorporar contenidos sobre bienestar animal y cuidado responsable en todos los niveles del sistema educativo.

La iniciativa recibió 56 votos afirmativos, sin votos en contra ni abstenciones, y alcanzará tanto a establecimientos de gestión estatal como privada. Su implementación será responsabilidad del ministerio de Educación de la Ciudad, que deberá establecer los contenidos mínimos para cada etapa de formación.

El proyecto fue impulsado por el legislador Emmanuel Ferrario y elaborado junto con la organización Sintientes, fundada por Liz Solari y presidida por Máximo Mazzocco. Entre sus principales objetivos se encuentra que los estudiantes reconozcan a los animales como seres sintientes, capaces de experimentar emociones y sensaciones, y comprendan la importancia de respetar y garantizar su bienestar.

La nueva normativa establece que los contenidos se incorporarán de forma gradual y transversal, tanto en los diseños curriculares como en los proyectos institucionales de cada escuela, consignó Rosario3. Entre los temas que deberán abordarse se encuentran la prevención del maltrato, la adopción responsable y las obligaciones de quienes tienen animales a su cargo.

Esto incluye aspectos básicos como la alimentación, la hidratación, los paseos, la atención veterinaria, la vacunación, la desparasitación y la castración.

También se buscará que los alumnos puedan identificar distintas situaciones de maltrato, como el abandono, la negligencia, los castigos físicos, el encierro prolongado y la explotación animal.

Otro de los ejes estará relacionado con la convivencia en los espacios públicos. En ese sentido, se trabajará sobre el uso de correa, la recolección de desechos y el respeto hacia los demás vecinos. Además, se brindará información sobre los servicios públicos disponibles para acceder a vacunación, castración y atención veterinaria primaria.

Capacitación para docentes y materiales educativos



Para llevar adelante la implementación de la ley, el Ministerio de Educación deberá garantizar la formación de los docentes y desarrollar materiales pedagógicos adecuados para las distintas edades. La propuesta también contempla la posibilidad de generar proyectos educativos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en bienestar animal, con el objetivo de acercar experiencias y herramientas concretas a las escuelas.