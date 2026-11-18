En la oportunidad las personas que asistieron a los diferentes talleres de manualidades y música expondrán los trabajos realizados durante este 2026. Espacios en los cuales compartieron un ámbito agradable de aprendizaje, desarrollo y sociabilidad.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Se invita a los asistentes a llevar sillones para disfrutar de los espectáculos que habrá en la zona de escenario (en el predio al costado del IMEFAA) con las propuestas de los talleres de: canto, folklore, iniciación musical, acordeón, guitarra criolla y eléctrica, teclado y violín.

Mientras que, en el interior del edificio estarán expuestas las muestras de: alambrismo, bordado, cerámica, dibujo, fotografía, macramé, maquillaje artístico, pintura y tejido.

De esta forma, el público podrá recorrer y conocer los trabajos elaborados en conjunto entre los docentes y las personas que concurrieron a cada iniciativa llevada adelante por la Municipalidad de Crespo propiciando el acercamiento de la comunidad a las diversas alternativas ofrecidas.

Además, las dos jornadas de escenario contarán con servicio de cantina a cargo del Centro de Educación Física Nº 38 Crespo (CEF.

• LA AGENDA DEL IMEFAA

-Miércoles 18 de noviembre

18:30 Apertura de la exposición

20:00 Presentaciones de show en escenario

-Jueves 19 de noviembre

8:00 a 12:00 Exposición

16:00 a 20:00 Exposición

20:00 Presentaciones de show en escenario

-Viernes 20 de noviembre

8:00 a 12:00 Exposición

16:00 a 20:00 Exposición