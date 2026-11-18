Tres días de muestra escénica y estática en el IMEFAA
En la oportunidad las personas que asistieron a los diferentes talleres de manualidades y música expondrán los trabajos realizados durante este 2026. Espacios en los cuales compartieron un ámbito agradable de aprendizaje, desarrollo y sociabilidad.
La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad. Se invita a los asistentes a llevar sillones para disfrutar de los espectáculos que habrá en la zona de escenario (en el predio al costado del IMEFAA) con las propuestas de los talleres de: canto, folklore, iniciación musical, acordeón, guitarra criolla y eléctrica, teclado y violín.
Mientras que, en el interior del edificio estarán expuestas las muestras de: alambrismo, bordado, cerámica, dibujo, fotografía, macramé, maquillaje artístico, pintura y tejido.
De esta forma, el público podrá recorrer y conocer los trabajos elaborados en conjunto entre los docentes y las personas que concurrieron a cada iniciativa llevada adelante por la Municipalidad de Crespo propiciando el acercamiento de la comunidad a las diversas alternativas ofrecidas.
Además, las dos jornadas de escenario contarán con servicio de cantina a cargo del Centro de Educación Física Nº 38 Crespo (CEF.
• LA AGENDA DEL IMEFAA
-Miércoles 18 de noviembre
18:30 Apertura de la exposición
20:00 Presentaciones de show en escenario
-Jueves 19 de noviembre
8:00 a 12:00 Exposición
16:00 a 20:00 Exposición
20:00 Presentaciones de show en escenario
-Viernes 20 de noviembre
8:00 a 12:00 Exposición
16:00 a 20:00 Exposición