Agustina Mendoza - Lucas Kapp

Los espacios municipales de teatro de Crespo se preparan para presentar tres producciones este viernes 20 y sábado 21 de noviembre. Se trata de trabajos realizados durante el año por los distintos elencos, que compartirán con el público el resultado de meses de ensayos, creación y aprendizaje.

En diálogo con Estación Plus Crespo, Lucas Kapp, actor, director y profesor de los espacios municipales junto a Mica Isaac Ojeda, brindó detalles de las propuestas. También participó Agustina Mendoza, integrante de uno de los elencos que subirá al escenario el sábado.

Viernes: dos comedias y una experiencia inclusiva

La primera presentación será el viernes a las 20:00, con “Un viaje de aquellos”, una producción del elenco integrado por adultos con discapacidad, que comenzó a trabajar durante este año. Entre sus integrantes hay cuatro personas que concurren al Hogar Nuevo Amanecer.

Kapp destacó el proceso de construcción de la obra y el desafío que significó trabajar con este grupo. La historia gira alrededor de un premio que consiste en un viaje de fin de semana con todos los gastos pagos. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad ideal termina convirtiéndose en una sucesión de situaciones inesperadas.

Uno de los aspectos más interesantes de esta experiencia es que la obra fue creada colectivamente. Según explicó el director, varios integrantes no saben leer, por lo que el trabajo no pudo desarrollarse con la metodología tradicional de utilizar un libreto.

«La creación incluso fue de ellos. Nosotros les dimos ideas y ellos empezaron a aportar. Después, como directores, fuimos ensamblando las distintas propuestas y sumando escenas semana a semana», contó Kapp a Estación Plus Crespo.

El profesor valoró especialmente el compromiso y la participación de los integrantes, que tendrán la oportunidad de mostrar por primera vez en una presentación teatral lo aprendido durante el año.

La segunda función del viernes será a las 21:00, con “Alguien lo hizo”, a cargo del elenco de adolescentes. Se trata de una reversión de una obra presentada en 2023, que combina humor e investigación policial.

La trama comienza con el asesinato del propietario de un edificio de departamentos. A partir de ese hecho, todos los inquilinos quedan bajo sospecha y se desarrolla una comedia en torno a la búsqueda de quién fue el responsable.

Sábado: siete historias en escena

La programación continuará el sábado con el elenco estable de IMEFAA, que presentará “De lunes a domingo”, una propuesta integrada por siete monólogos.

Agustina Mendoza explicó a Estación Plus Crespo que cada uno representa un día de la semana, aunque las historias no tienen continuidad entre sí, sino que son relatos independientes.

«Es una experiencia distinta de teatro, porque no es la clásica obra en la que uno va y mira una historia de corrido, sino que son distintas historias que van pasando. En este caso, los monólogos fueron escritos por cada uno de los integrantes», señaló.

Para el grupo también representa un nuevo desafío, ya que es una modalidad de trabajo que no habían experimentado anteriormente.

Mendoza recordó que forma parte de este espacio desde 2023, cuando el elenco comenzó a funcionar bajo la coordinación de Mica Isaac Ojeda y Lucas Kapp. Su vínculo con el teatro comenzó durante la infancia, pero debió interrumpir las clases durante la pandemia. Al finalizar la escuela secundaria encontró en este grupo la posibilidad de retomar una actividad que tenía muchas ganas de continuar.

El elenco cuenta con integrantes que llevan varios años compartiendo experiencias teatrales, aunque también se trata de un espacio que se renueva con el paso del tiempo.

Entrada libre y gratuita

Kapp remarcó que las tres funciones tendrán entrada libre y gratuita. Al finalizar cada presentación habrá una gorra o caja para quienes deseen colaborar voluntariamente con los elencos.

El director explicó que detrás de cada puesta en escena existe un importante trabajo que muchas veces no se ve desde el público: preparación, ensayos durante semanas y meses, vestuario y escenografía, entre otros aspectos.