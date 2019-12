Los dos papas: la película que amenaza con arrasar en los Oscar

Los dos papas, film de Fernando Meirelles (Ciudad de Dios y El jardinero fiel), se estrenó en Netflix este 20 de diciembre pero ya se pudo ver en 41 salas en Argentina durante las dos semanas que estuvo en cartel (se estrenó el 5 de diciembre). En Estados Unidos se exhibió una semana en Los Ángeles para poder recibir nominaciones a los premios Oscar: ya está nominada a Mejor Drama, Guión, Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto en los Globos de Oro que se entregan el 5 de enero. Con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce en los roles de Benedicto XVI y Francisco, el film promete una fuerte presencia en la temporada de premios que se avecina.

Santo padre. La película ficcionaliza las conversaciones que tuvieron el Papa Benedicto XVI (el alemán Joseph Ratzinger) con Jorge Bergoglio tiempo antes de que Ratzinger renunciara a seguir conduciendo los destinos de la Iglesia. El mismo Meirelles cuenta que mientras preparaba la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de “Río de Janeiro 2016” le llegó la oferta para hacer una película sobre Francisco, pero que aún no tenía guión, tan solo una propuesta. Dos años después, uno de los productores llegó con la obra de teatro “The Pope”, escrita por Anthony McCarten, que adaptó el libro para llevarlo al cine. Un año después se iniciaba el rodaje en Roma.

“Me gusta mucho el Papa, coincido con él en muchas de sus apreciaciones políticas, como que nuestra manera de consumir mucho está destruyendo el planeta”, se sincera Meirelles en diálogo con Noticias.

Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano y jesuita, fue ungido Papa el 13 de marzo del 2013. Con un fuerte magnetismo y un carisma inigualable, revitalizó una institución que sufría la hégira de feligreses. Su vuelta a las bases incluyó un pronunciamiento en favor de una “iglesia pobre para los pobres”. “Él siempre liga las cuestiones ambientales con las sociales, no hay una solución ambiental sin una solución social, que incluya a los pobres”, marca Meirelles.

Para el director (que fue candidato al Oscar en 2003 y 2005), la elección de los actores, Pryce y Hopkins, fue exacta y se trata de dos artistas con métodos completamente diferentes. “Jonathan es un músico de jazz, todo es muy instintivo, quería entender su lenguaje corporal, su estado mental. Mientras que Anthony es un músico clásico, muy técnico, aprende la partitura, la música y después hace su interpretación”. Esas diferencias lo hacían dudar de si podrían trabajar juntos, pero el trabajo en el set mismo lo tranquilizó. “Por algún extraño misterio todo funcionó”, se ríe.

Bergoglio. “A Jonathan Pryce lo vi en una entrevista en Inglaterra y sentí que no solo se parecía físicamente a Francisco, sino que tenía la misma energía, muy tranquilo, humilde, con un buen sentido del humor. Alguien caluroso”, explicó Meirelles.

“Es el primer Papa del que tuve real consciencia porque supe de otros pontífices, pero siempre era por razones negativas”, explica el galés Jonathan Pryce. “Lo veía en los noticieros y diarios, y me gustaba porque respondía no como un líder de la Iglesia, sino como un líder mundial, como un político”, agregó el experimentado actor.

Pryce sabe de ponerse en la piel de reconocidos y poderosos personajes argentinos: en 1996 interpretó a Juan Domingo Perón en “Evita”, la película dirigida por Alan Parker y protagonizada por Madonna y Antonio Banderas que costó unos 55 millones de dólares y recaudó más de 140 millones alrededor del mundo.

“Quiero recortarme las piernas un poco y hacer de Maradona”, bromea Pryce sobre su próximo papel como argentino. “Aprender español, fue un trabajo duro pero divertido”, recuerda el actor, que aplicó ese conocimiento en “Los dos papas”, aunque en la escena inicial, con Bergoglio dando una misa en Buenos Aires, está doblado.

“Cuando eligieron a Bergoglio como Papa, inmediatamente aparecieron en Google cientos de imágenes con él al lado mío que decían ‘¿Jonathan Pryce es el nuevo Papa?’”, cuenta entre risas el actor galés. Hasta el mismo Meirelles quedó sorprendido con la forma en que Pryce se mimetizó. “Fernando me dijo que había adoptado hasta su forma de caminar, pero no tuve el coraje de decirle que esa era mi forma de caminar”, sigue el actor risueño.

La historia. Anthony McCarten, autor de la trama, es un reconocido escritor neozelandés, especialista en biografías. Y los films que escribió, fueron protagonistas de las últimas temporadas de premios. En “The Darkest Hour” (2018), Gary Oldman recibió la estatuilla a Mejor Actor (el film recaudó us$ 150 millones con 30 millones de costo).

En el 2015, Eddie Redmayne se había coronado con “La Teoría del Todo” (otra producción éxito: us$ 123 millones con una inversión de 15 millones de dólares). Y lo mismo pasó en 2019 con “Bohemian Rhapsody” y Rami Malek en su interpretación de Freddie Mercury. Una seguidilla envidiable.

“Creo que Jonathan Pryce tiene buenas chances de ser nominado”, asegura McCarten profético. “El trabajo tanto de Anthony (Hopkins) como de Jonathan es extraordinario”, agrega el guionista.

“Todo comenzó hace unos años cuando estaba en la Plaza San Pedro y me surgió la pregunta de cuándo había sido la última vez que un Papa había renunciado, así que lo googlee: 700 años”, recuerda. Ahí decidió empezar a investigar. Pero la idea, y la realización original fue una obra de teatro.

Cuando se enteró que Meirelles y Dan Lin (productor), querían hacer una película sobre Francisco, les preguntó si les interesaba un debate entre Francisco y Benedicto. Luego de leer la obra, le confirmaron que esa sería la película. La elección de los actores principales fue inmediata: “cuando le llevamos el guión a Netflix también llevamos con nosotros una foto de Jonathan y una de Anthony, pensando en ellos como Bergoglio y Ratzinger, y sucedió algo que no es común, conseguimos que nuestras primeras opciones aceptaran”.

Netflix estaba ávido de contenido sobre Francisco, y “Los dos papas” no es la única producción audiovisual reciente sobre el argentino. “Llámame Francisco” es una película del director italiano Daniele Luchetti que llegó directamente a Netflix en formato de miniserie de cuatro capítulos.

Costó 15 millones de dólares y está protagonizada por Rodrigo de la Serna en el papel de Bergoglio. La película estuvo envuelta en escándalos desde un comienzo ya que la argentina Evangelina Himitian, autora del libro “Francisco: el Papa de la gente” en que se basó el film, denunció a la producción de utilizar “métodos fraudulentos” y "dañarla moral y económicamente" para hacerse con los derechos de la historia, que cuenta la vida de Bergoglio desde su juventud en Buenos Aires y sus vivencias bajo la dictadura argentina en los años 70, hasta su nombramiento como Papa en el 2013.

Minujin, Papa argentino. Juan MInujín (El Marginal y Dos más dos), fue elegido para personificar en la cinta al joven Bergoglio. “Me adentré mucho en lo que significa Francisco, en su voz, en lo que representa como líder internacional”, contó Minujín.

“No tuve una crianza católica, así que tuve que tomar conceptos de una manera emotiva, tuve que investigar sobre la noción de la religión, la fe, y tener una vocación religiosa”, agregó sobre su preparación.

Pero para el actor argentino no se trata de una película de religión, sino sobre dos personas que piensan muy distinto y que pueden encontrar un punto en común. “En un tiempo en que la cosa está tan polarizada, no solo en Argentina sino en todo el mundo, encontrar caminos en común me parece importante”, resume.