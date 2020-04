Un jugador de River tendrá una serie en Netflix

El fútbol es un campo poco explorado por las plataformas que se dedican a realizar producciones audiovisuales. El deporte está lleno de historias de vida interesantes y son pocas las que llegan a la pantalla para ser contadas. Un jugador de River anunció hoy que tendrá la oportunidad de ser uno de ellos. Juanfer Quintero reveló en las redes sociales que próximamente los fanáticos del fútbol, y sobre todo los de River, podrán ver una serie sobre su vida en Netflix.

La serie sobre Juanfer Quintero

“Va a salir mi serie dentro de poco, la estamos haciendo”, anunció Quintero mientras mantenía una charla vía Instagram con una gloria del fútbol colombiano como Faustino Asprilla. El jugador de River se unirá así a otros jugadores que realizaron series sobre su vida en los últimos años, como hizo Carlos Tevez. Ahora, los hinchas del Millonario tendrán la posibilidad de disfrutar de contenido inédito y especial sobre una de las figuras del equipo.

Consultado por Asprilla sobre el gol que le convirtió a Boca en la final de la Copa Libertadores en Madrid, Juanfer fue sugerente. “Van a haber muchos goles que hice”, dijo el colombiano. Está claro que en una serie sobre la vida de Juanfer Quintero no puede faltar el segundo gol de River en Madrid, uno de los goles más importantes en la historia del club. Así, Quintero anunció que próximamente saldrá a la luz una serie sobre su vida.

El colombiano en River

Esta no es la primera vez que Juanfer hace algunas revelaciones a través de las redes. Hace algunas semanas hizo un vivo de Instagram donde habló de cómo vive su actualidad en River. “Yo jugué y mis compañeros esperaron. Hoy me toca esperar a mí”, dijo sobre sus pocos minutos en los últimos meses. Aunque aclaró: “Me siento importante en River. River es un equipo y todos queremos jugar. Sufro el no jugar pero valoro a mis compañeros y respeto al entrenador”.

Pero lo más importante fue lo que dijo sobre su futuro. Ante los rumores de una salida al fútbol europeo, Quintero aseguró que quiere quedarse en River. “Uno es feliz donde quiere estar. Estoy donde quiero estar. Donde encontré mi lugar en el fútbol después de muchos años”, dijo Juanfer. “Es mentira que me quiero ir por no jugar”, se quejó algo molesto. “Estoy feliz y quiero disfrutar de River. No es cierto lo que salió publicado sobre mí. No es cierto que me quiera ir. El día que me quiera ir a hablaré con Gallardo”,