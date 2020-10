Aplicaciones periurbanas de agroquímicos, entre prohibir y ocuparse realmente del tema

En los últimos años el debate respecto del uso de agroquímicos y las aplicaciones periurbanas en particular, viene ganando interés social y es motivo de diversas opiniones de especialistas, entidades y la comunidad en general.

Ante los reclamos de los habitantes periurbanos, gobiernos municipales o entidades, y para “resolver el problema”, la Justicia prohíbe o delimita distancias de aplicaciones de agroquímicos a zonas periurbanas, con diferentes criterios según el distrito en cuestión.

Pero la realidad indica que este tipo de acciones, generalmente no tienen un impacto positivo entre los actores involucrados, especialmente en los aplicadores, que encuentran limitantes de distanciamiento y prohibiciones a su campo de acción, que no son fundamentadas a nivel técnico.

“En vez de prohibir, hay que ocuparse del tema”

El ingeniero agrónomo Mariano Luna, especialista en aplicaciones de agroquímicos del INTA Pergamino, Buenos Aires, en diálogo con El ABC Rural y en su análisis personal, consideró que “hay otras precauciones mucho más importantes a tomar en cuenta para pautar reglamentaciones en aplicaciones periurbanas de agroquímicos, antes que fijar áreas prohibidas”.

Por lo tanto, opinó que “en vez de prohibir las aplicaciones periurbanas, hay que ocuparse de establecer franjas de amortiguación, normas seguras de aplicación, registrar y habilitar las máquinas, y que los operarios de los equipos estén bien formados y habilitados para esa tarea específica, pudiéndose crear incluso una especialización dentro del rubro”.

Asimismo, el especialista se refirió a una serie de consideraciones técnicas sobre el modo y contexto de acción que se deberían tener en cuenta para reducir los riesgos de las aplicaciones periurbanas, antes que la distancia del lote de las zonas pobladas, tales como las características de los productos a utilizar y las condiciones climáticas a la hora de aplicar.

Productos no volátiles, de poca movilidad y rápida degradación

-¿Qué características deberían tener los productos a utilizar?

-Que no tengan volatilidad, o sea que no se evaporen, y productos residuales de muy poca movilidad, para que no se vayan a las napas, y una buena y rápida degradación. Incluso hay productos orgánicos que andan muy bien.

-¿Cómo podrían consensuarse y reglamentarse?

-Poniéndose de acuerdo diferentes entidades especializadas, como pueden ser Senasa, INTA, Conicet y Casafe, para permitir aplicaciones periurbanas con una determinada lista de productos.

Dirección del viento, temperatura y humedad relativa

-¿Qué cuestiones climáticas hay que tener en cuenta?

-Es fundamental considerar la dirección del viento, que vaya en sentido contrario al sector periurbano para evitar la deriva. También la temperatura y humedad relativa, algo que la máquina debe medir.

De todas maneras, Luna, informó que “está comprobado a nivel internacional, que en caso que el viento rote repentinamente, y haya una deriva al sector urbano, con seis metros de distanciamiento en una gramínea alta, el cultivo alcanza a detener el 75% del producto aplicado”.

“En el mundo hay reglamentaciones, no distanciamientos irrisorios”

Aunque destacó que “sí hay determinadas normas que se deben cumplir para poder aplicar en forma correcta y segura, cumpliendo estrictamente con determinados lineamientos técnicos y bajo condiciones ambientales adecuadas”, el entrevistado dijo a este medio que “en el resto del mundo no existen estos distanciamientos o prohibiciones irrisorias de aplicaciones periurbanas”.

De todos modos, Luna insistió en que para lograrlo, en nuestro país, “las autoridades pertinentes deben ocuparse seriamente del tema”.