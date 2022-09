Apple lanzó el iPhone 14: características, precios y cuándo llega al país

Apple realizó este miércoles su evento de presentación de nuevos productos. En esta ocasión, lanzó un nuevo iPhone 14 con más de tres modelos, una generación desconocida de Apple Watch y los AirPods Pro 2da generación. Te contamos todo sobre Apple Event 2022.

iPhone 14 y 14 Plus

El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus tienen dos tamaños, 6,1 pulgadas y 6,7 pulgadas, en un diseño sofisticado con impresionantes mejoras en la cámara y nuevas capacidades de seguridad. Toman fotos y graban videos con un potente sistema de cámara que incluye las nuevas cámaras principal y frontal TrueDepth, la cámara Ultra Wide para perspectivas únicas y Photonic Engine, una canalización de imágenes mejorada.

Ambos modelos incluyen el chip A15 Bionic con una GPU de 5 núcleos, que ofrece un rendimiento y una eficiencia increíbles para cargas de trabajo exigentes, y está diseñado con privacidad y seguridad integradas. El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus presentan capacidades de seguridad críticas, como detección de colisiones y emergencia, SOS vía satélite, una primicia en la industria.

Las actualizaciones y características del sistema de doble cámara incluyen:

Una nueva cámara principal con una apertura más grande de ƒ/1.5 y píxeles de 1.9 µm, que permite mejoras de fotos y videos en todos los escenarios de iluminación para obtener mejores detalles y congelar el movimiento, menos ruido, tiempos de exposición más rápidos y estabilización de imagen óptica con cambio de sensor.

con una apertura más grande de ƒ/1.5 y píxeles de 1.9 µm, que permite mejoras de fotos y videos en todos los escenarios de iluminación para obtener mejores detalles y congelar el movimiento, menos ruido, tiempos de exposición más rápidos y estabilización de imagen óptica con cambio de sensor. Una nueva cámara frontal TrueDepth con una apertura de ƒ/1.9 que permite un mejor rendimiento con poca luz para fotos y videos. Usando el enfoque automático por primera vez, puede enfocar aún más rápido con poca luz y capturar fotos grupales desde más lejos.

con una apertura de ƒ/1.9 que permite un mejor rendimiento con poca luz para fotos y videos. Usando el enfoque automático por primera vez, puede enfocar aún más rápido con poca luz y capturar fotos grupales desde más lejos. Un nuevo modo de acción para videos de apariencia increíblemente fluida que se ajusta a sacudidas, movimientos y vibraciones significativos, incluso cuando el video se captura en medio de la acción.

para videos de apariencia increíblemente fluida que se ajusta a sacudidas, movimientos y vibraciones significativos, incluso cuando el video se captura en medio de la acción. La cámara Ultra Wide , que ofrece una perspectiva única para tomas más amplias y mejoras para fotos con poca luz con Photonic Engine.

, que ofrece una perspectiva única para tomas más amplias y mejoras para fotos con poca luz con Photonic Engine. Un flash True Tone mejorado que es un 10% más brillante y tiene mejor uniformidad para una iluminación más uniforme.

que es un 10% más brillante y tiene mejor uniformidad para una iluminación más uniforme. Modo cinemático , ahora disponible en 4K a 30 fps y 4K a 24 fps.

, ahora disponible en 4K a 30 fps y 4K a 24 fps. Dolby Vision HDR de extremo a extremo.

Y con una increíble duración de la batería y 5G súper rápido, esta línea de iPhone es más avanzada que nunca en la historia de Apple. El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus estarán disponibles en medianoche, azul, luz de las estrellas, púrpura y (PRODUCTO) ROJO1 en capacidades de almacenamiento de 128 GB, 256 GB y 512 GB.

Los pedidos anticipados comienzan el viernes 9 de septiembre, con disponibilidad para iPhone 14 a partir del viernes 16 de septiembre y disponibilidad para iPhone 14 Plus a partir del viernes 7 de octubre. El iPhone 14 cuesta u$s799, mientras que el iPhone 14 Plus sale u$s899.

iPhone 14 Pro y 14 Pro Max

El iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, la línea Pro más avanzada hasta la fecha, cuenta con Dynamic Island, un nuevo diseño que presenta una forma intuitiva de experimentar el iPhone, y la pantalla siempre encendida. También continúan ofreciendo características de durabilidad líderes en la industria con la cubierta frontal Ceramic Shield, más resistente que cualquier vidrio de teléfono inteligente, y están protegidos contra derrames y accidentes comunes con resistencia al agua y al polvo.

Impulsado por el chip A16 Bionic, el iPhone 14 Pro presenta una nueva clase de sistema de cámara profesional, con la primera cámara principal de 48MP en el iPhone con un sensor de cuatro píxeles y Photonic Engine, una canalización de imagen mejorada que mejora drásticamente las fotos con poca luz.

Las actualizaciones y características adicionales del sistema de cámara profesional incluyen:

Una nueva cámara ultra gran angular de 12 MP con píxeles de 1,4 µm, que ofrece imágenes más nítidas con más detalles, mejorando las ya potentes capacidades de fotografía macro.

con píxeles de 1,4 µm, que ofrece imágenes más nítidas con más detalles, mejorando las ya potentes capacidades de fotografía macro. Una cámara de teleobjetivo mejorada que ofrece un zoom óptico de 3x.

que ofrece un zoom óptico de 3x. Una nueva cámara frontal TrueDepth con una apertura de ƒ/1.9 que permite un mejor rendimiento con poca luz para fotos y videos. Usando el enfoque automático por primera vez, puede enfocar aún más rápido con poca luz y capturar fotos grupales desde más lejos.

con una apertura de ƒ/1.9 que permite un mejor rendimiento con poca luz para fotos y videos. Usando el enfoque automático por primera vez, puede enfocar aún más rápido con poca luz y capturar fotos grupales desde más lejos. Un nuevo flash Adaptive True Tone que fue completamente rediseñado con una matriz de nueve LED que cambian de patrón según la distancia focal elegida.

que fue completamente rediseñado con una matriz de nueve LED que cambian de patrón según la distancia focal elegida. Potentes beneficios de fotografía computacional como el modo nocturno, Smart HDR 4, modo de retrato con iluminación de retrato, fotos de retrato en modo nocturno, estilos fotográficos para personalizar el aspecto de cada foto y Apple ProRAW.

como el modo nocturno, Smart HDR 4, modo de retrato con iluminación de retrato, fotos de retrato en modo nocturno, estilos fotográficos para personalizar el aspecto de cada foto y Apple ProRAW. Un nuevo modo de acción para videos de apariencia increíblemente fluida que se ajusta a sacudidas, movimientos y vibraciones significativos, incluso cuando el video se captura en medio de la acción.

para videos de apariencia increíblemente fluida que se ajusta a sacudidas, movimientos y vibraciones significativos, incluso cuando el video se captura en medio de la acción. Modo cinemático , ahora disponible en 4K a 30 fps y 4K a 24 fps.

, ahora disponible en 4K a 30 fps y 4K a 24 fps. Flujos de trabajo de nivel profesional para video , incluidos ProRes 3 y Dolby Vision HDR de extremo a extremo.

Todos los avances revolucionarios hacen que el iPhone sea aún más indispensable para las tareas cotidianas, los proyectos creativos y además en situaciones de emergencia con funciones como Emergencia SOS vía satélite y Detección de accidentes.

El iPhone 14 Pro -u$s999- y el iPhone 14 Pro Max -u$s1099- estarán disponibles en morado oscuro, plateado, dorado y negro espacial con capacidades de almacenamiento de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Y podrán reservarlos a partir del viernes 9 de septiembre, con disponibilidad a partir del viernes 16 de septiembre.

AirPods Pro 2

Los nuevos AirPods Pro 2 son la segunda generación de AirPods Pro, los más avanzados de la historia de Apple. Con la potencia del nuevo chip H2, los AirPods Pro desbloquean un rendimiento de audio innovador, que incluye mejoras importantes en la cancelación activa de ruido y el modo de transparencia, al mismo tiempo que ofrece una forma única de experimentar el audio espacial que es aún más inmersivo.

Los clientes pueden disfrutar del control táctil para la reproducción de medios y los ajustes de volumen directamente desde el vástago, junto con una mayor duración de la batería, un nuevo estuche de carga y un tamaño adicional de almohadilla para un mejor ajuste.

Con el audio espacial personalizado, la experiencia auditiva de los AirPods es aún más inmersiva. Los usuarios perciben el sonido individualmente, según el tamaño y la forma de su cabeza y oídos. Usando la cámara TrueDepth en el iPhone, los usuarios pueden crear un perfil personal para Spatial Audio que ofrece una experiencia auditiva ajustada con precisión solo para ellos. También pueden disfrutar de audio espacial personalizado con música, películas y programas de televisión, con seguimiento dinámico de la cabeza, en iPhone, iPad, Mac y Apple TV.

AirPods Pro ofrece 1,5 horas de tiempo de escucha adicional en comparación con la primera generación, para un total de hasta seis horas con cancelación activa de ruido. Usando el estuche, los usuarios pueden disfrutar de hasta 30 horas de tiempo total de escucha con cancelación activa de ruido, seis horas más que la generación anterior.

Para una mayor flexibilidad cuando viajan, los clientes ahora pueden cargar los AirPods Pro con un cargador Apple Watch, además de un cargador MagSafe, una base de carga con certificación Qi o el cable Lightning.

Los AirPods Pro vienen con un estuche de carga de nuevo diseño que es resistente a la transpiración y al agua, e incluye un lazo de cordón para que siempre esté al alcance. Con Precision Finding, los usuarios con un iPhone habilitado para U1 pueden ubicar su estuche de carga con instrucciones guiadas. El estuche también tiene un altavoz integrado para ofrecer tonos más fuertes, por lo que es aún más fácil de localizar. Además, se puede personalizar de forma gratuita con el Memoji individual, incluidos Memoji, Animoji y una lista seleccionada de stickers.

AirPods Pro (2da generación) estará disponible para ordenar en línea y en la aplicación Apple Store a partir del viernes 9 de septiembre, con disponibilidad en las tiendas a partir del viernes 23 de septiembre. Cuestan u$s249.

Apple Watch Ultra

Con un costo de u$s799, Apple Watch Ultra trae un nuevo diseño audaz y una amplia gama de funciones creadas para la resistencia, la exploración y la aventura. Presenta una caja de titanio de 49 mm y un cristal frontal de zafiro plano que revela la pantalla de Apple Watch más grande y brillante hasta el momento.

Un botón de acción personalizable ofrece acceso instantáneo a una amplia gama de funciones útiles. Además, tiene la mejor duración de batería de cualquier Apple Watch, alcanzando hasta 36 horas durante el uso normal. Y una nueva configuración de bajo consumo, ideal para experiencias de varios días, que puede extender la duración de la batería hasta 60 horas.

La esfera del reloj Wayfinder está diseñada específicamente para la pantalla Apple Watch Ultra más grande e incluye una brújula integrada en el dial, con espacio para hasta ocho complicaciones. También trae tres correas nuevas: Trail Loop, Alpine Loop y Ocean Band, que ofrecen características de diseño únicas que brindan un ajuste seguro y cómodo para cada aventura.

Desde este miércoles, los clientes pueden pedir su Apple Watch Ultra, con disponibilidad en las tiendas a partir del viernes 23 de septiembre.

Apple Watch Series 8 y Apple Watch SE

Apple Watch Series 8 presenta el valorado diseño de Apple Watch, que incluye una gran pantalla Retina siempre activa y un cristal frontal resistente a las grietas. Con una duración de la batería de 18 horas durante todo el día, Apple Watch Series 8 se basa en las mejores características de salud y seguridad de su clase, como la aplicación de ECG y la detección de caídas, al introducir capacidades de detección de temperatura, estimaciones de ovulación retrospectivas, detección de accidentes y roaming internacional.

El nuevo Apple Watch SE ofrece la experiencia principal de Apple Watch, incluido el seguimiento de actividad, notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja, y SOS de emergencia, así como la nueva función de detección de choques y una carcasa trasera completamente rediseñada que combina a la perfección con los tres acabados de carcasa clásicos.

Para mantener a los usuarios conectados durante más tiempo, un nuevo modo de bajo consumo puede extender la duración de la batería hasta 36 horas para Apple Watch Series 8 con iPhone presente. Este nuevo modo desactiva o limita temporalmente determinados sensores y funciones, incluida la pantalla Retina siempre activa, el inicio automático de ejercicios, las notificaciones de salud cardíaca y más.

Ambos modelos cuentan con la tecnología de watchOS 9, que presenta carátulas de reloj nuevas y más personalizables, como Lunar y Metropolitan, una aplicación de entrenamiento mejorada, etapas de sueño, una función de historial de AFib primera en su tipo y una aplicación de medicamentos completamente nueva.

Están disponibles para ordenar desde este miércoles, con disponibilidad a partir del viernes 16 de septiembre. Apple Watch Series 8 cuesta u$s399 y Apple Watch SE u$s249.

