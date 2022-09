Yhosva Montoya se consagró ganador de La Voz Argentina

Luego de que este domingo quedaran eliminados Iván Papetti, del team Mau y Ricky, y Elías Pardal , del equipo de Ricardo Montaner, este lunes se disputó la final de La Voz Argentina entre Ángela Navarro, participante liderada por Lali Espósito, y Yhosva Montoya, que competía por Soledad Pastorutti.

Finalmente, el campeón fue Yhosva, quien obtuvo el 52,4% de los votos del público y, de esa forma, hizo que la Sole se coronará como coach ganadora por tercera vez en el reality. En el segundo puesto, quedó Ángela con el. 47,6%.

La tan ansiada última emisión del programa comenzó dos minutos antes de la diez de la noche. “¡Muy buenas noches, bienvenidos a la gran final de La Voz Argentina!”, anunció eufórico Marley, justo antes de saludar a los cuatro coaches, que ya se mostraban ansiosos por conocer al campeón. La sorpresas no tardaron en aparecer porque, en primera instancia, el conductor anticipó un emotivo clip que resumía los tres meses del programa y, acto seguido, presentó a toda la familiar Montaner, que se lució cantando el tema “Amén”: a Ricardo, Mau y Ricky se les unió Evaluna y Camilo Echeverry, que engalanaron la noche con su talento.

Luego de una breve pausa, Yhosva fue el primer finalista en romper el hielo entonando “Piedra y Camino”, de Atahualpa Yupanqui, y deslumbró a todos en el estudio. En tanto, Lali también fue otra de las protagonistas al presentar por primera vez en televisión su último hit, “2 son 3″.

Inmediatamente después, Ángela también encandiló cantando “Oye”.

Las sorpresas siguieron y todavía había tiempo para una presentación más de Camilo y Evaluna, que enamoraron a todos cantando “Índigo”, el tema que le dedicaron a su hija recién nacida. “Es igualita a Evaluna, por eso es tan guapa”, dijo el intérprete de “Pegao” al describir a su beba, que todavía prefieren resguardar de las cámaras.

En tanto, a las 22.39 se cerró la votación y, sin mucha más espera, el anfitrión anunció al ganador de la cuarta temporada: contra muchos de los pronósticos, resultó ser Yhosva, que no podía creer el resultado. “Gracias a todos, a la familia que me vino a ver y a toda la gente que me apoyó. No lo puedo creer. Que Dios los bendiga a todos, los quiero”, cerró el joven, muy feliz.

