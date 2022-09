Bolsonaro dijo que se retira de la política si pierde las elecciones contra Lula da Silva

Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, dio una entrevista a un podcast de evangelistas y reveló que dejará la política en caso de perder contra Lula da Silva en las próximas elecciones del 2 de octubre.

“Si esa es la voluntad de Dios seguiré, pero si no es, pasaré la banda presidencial y me retiraré porque con mi edad no tengo más nada para hacer en la Tierra si termina mi paso por la política el 31 de diciembre. Tenemos los mismos valores, patria, familia, propiedad y libertad”, aseguró.

Las encuestas de intención de voto a nivel nacional dejan al mandatario de 67 años por debajo de su contrincante, el ex presidente Lula, quien representa al Partido de los Trabajadores (PT). Ademas, Bolsonaro señaló que no se siente “un salvador de la patria” y comentó que descartará continuar con las dudas sobre los resultados electorales.

Por otra parte, el presidente brasileño se refirió a las bromas que realizó sobre las victimas de Covid19 en pandemia. Entre los dichos, el mandatario había asegurado que “no era un sepulturero” cuando el país se enfrentaba a la saturación de los cementerios.

“Me sobrepasé. Perdí la línea, en eso me arrepiento. La cuestión del sepulturero la quitaría”, expresó el jefe de Estado de Brasil en la entrevista. Además, también se refirió a su comentario sobre las vacunas y que quien las recibiera se convertiría en un yacaré. “Eso fue una figura de lenguaje”, remarcó.

El mandatario sostuvo que su cargo como presidente lo ayudó a replantear sus dichos. “Mi comportamiento cambió, el sillón presidencial es un aprendizaje”, declaró. Sin embargo, defendió a los sectores del gobierno que apoyaron a la auto medicación con medicamentos que no eran efectivos frente al coronavirus.