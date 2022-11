La China Suárez dio un importante paso en su relación con Rusherking: "¿Ya puedo decir que...?"

El noviazgo entre la China Suárez y Rusherking va en serio. A casi seis meses de su confirmación, los jóvenes se muestran más enamorados que nunca. En poco tiempo compartieron varios viajes, por trabajo y por placer, eventos públicos, salidas con Rufina, Magnolia y Amancio —los hijos de ella—, pero a la hora de manifestarse su amor se limitaban a decirse "te quiero".

Sin embargo, mientras se encuentra trabajando en Qatar, la actriz decidió sorprender a su novio con una contundente declaración pública y mandó a colocar un pasacalles frente al edificio en el que vive. "De ti nada me separa. ¿Ya te puedo decir que te amo? Chinita", fue el mensaje que plasmó en el cartel e hizo emocionar al cantante santiagueño.

"Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Qué hermosa sorpresa. Sos lo más lindo que existe. Yo también te amo muchísimo mi amor", escribió Rusherking en sus historias de Instagram, junto a una foto del pasacalles. Mientras que la China respondió: "Estoy muerta con vos desde el primer día. Es para que te quede bien clarito".

Horas antes, el cantante había compartido con sus seguidores otro mensaje que le dejó la actriz: "Te quiero mucho. Gracias por ser tan bueno (No te asustes, no te estoy pidiendo casamiento). Para que cada vez que lo leas te acuerdes de mí". Además, el joven expresó lo mucho que la extraña, ya que a diferencia de otras ocasiones, no pudo acompañarla en su viaje al exterior.

Días atrás, la China habló de los prejuicios que tuvo a la hora de encarar la relación, debido a la diferencia de edad entre ellos. "Decía: '¿Qué voy a hacer yo?', tenía esa cosa de qué voy a hablar con un chico más chico. Esta es una tendencia de que los hombres son más inmaduros. Esa cosa de que tenemos de generalizar todo. Y me sorprendió muchísimo. Primero porque lo vi muy alto. Tuve esa primera reacción. Le dije a mis amigas, '¡Mirá Rusherking!'... No nos dimos bola esa noche", recordó sobre la noche que se conocieron.

Además, habló de los prejuicios que enfrenta en las redes y en los medios por sus historias amorosas. "La gente ve una imagen mía de ‘come hombres’ y no es así", señaló en una entrevista con Jey Mammon en La peña de Morfi. Y reveló cómo este mote afectó su forma de desenvolverse: "Desde que soy más chica si, por ahí, estoy en una cena y por ahí están mis amigas con los novios siempre traté de… o voy vestida… Está mal porque no es culpa de una. Hay lugares donde no me gusta llamar la atención o no me gusta que parezca que quiero seducir".