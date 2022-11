España aplastó con facilidad a Costa Rica y lidera el Grupo E

España goleó hoy con facilidad por 7 a 0 a Costa Rica en el estadio Al Thumama de Doha y lidera el Grupo E del Mundial de Qatar 2022 con Japón luego del batacazo ante Alemania.

El equipo de Luis Enrique protagonizó un monólogo y se puso en ventaja a los 11 minutos del primer tiempo con un gol de Dani Olmo, mientras que Marco Asensio, a los 16, y Ferrán Torres, de penal a los 31, estiraron la diferencia con la que los conjuntos se fueron al descanso.

Ya en el complemento, la debilidad de Costa Rica no cambió y Torres anotó el cuarto a los 9 minutos, antes de que el entrenador español decidiera cuidar a sus futbolistas de cara a los próximos compromisos en el certamen mundialista.

No obstante, hubo tiempo para un quinto gol de España, con una volea formidable de Gavi, al tiempo que Carlos Soler apareció después y Álvaro Morata puso cifras definitivas en el marcador en un debut que mostró la mejor versión de su seleccionado, aunque tuvo enfrente a un adversario que en ningún momento del partido reaccionó para evitar la aplastante derrota.

España lidera el grupo con Japón tras la primera jornada, en la que ambos elencos sumaron de a tres y complicaron el panorama para Costa Rica y Alemania, de sorpresiva caída en su estreno.

En la próxima fecha, Japón y Costa Rica se enfrentarán el domingo a las 7 (hora argentina) y España se medirá con Alemania en un duelo clave para las aspiraciones del equipo que comanda Hans-Dieter Flick el mismo día desde las 16.

Esta es la síntesis de España vs Costa Rica por el Grupo E del Mundial de Qatar 2022:



Mundial Qatar 2022.

Grupo E - Fecha 1.

Estadio: Al Thumama.

Árbitro: Mohammed Abdulla (Emiratos Árabes Unidos).

España: Unai Simón, César Azpilicueta, Rodri, Aymeric Laporte, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Ferrán Torres, Dani Olmo y Marco Asensio. DT: Luis Enrique.

Costa Rica: Keylor Navas; Carlos Martínez, Keyshe Fuller, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo; Joel Campbell, Celso Borges, Yeltsin Tejeda, Jewison Bennette y Anthony Contreras. DT: Luis Fernando Suárez.

Goles en el primer tiempo: 11m. Dani Olmo (E); 21m. Marco Asensio (E); 31m. Ferrán Torres, de penal (E).

Goles en el segundo tiempo: 9m. Ferrán Torres (E); 29m. Gavi (E); 45m. Carlos Soler (E); 47m. Álvaro Morata (E).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Kendall Waston por Carlos Martínez (C); 11m. Álvaro Morata por Ferrán Torres (E) y Carlos Soler por Pedri (E); 15m. Álvaro Zamora por Anthony Contreras (C) y Bryan Ruiz por Jewison Bennette (C); 18m. Álex Balde por Jordi Alba (E) y Koke por Sergio Busquets (E); 23m. Nico Williams por Marco Asensio (E); 26m. Brandon Aguilera por Celso Borges (C); 37m. Ronald Matarrita por Bryan Oviedo (C).