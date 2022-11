Coppola denunció extorsión: "150 mil dólares o muestro fotos y conversaciones"

El ex representante de Diego Maradona está en Qatar viendo el Mundial y recibió los mensajes vía WhatsApp de una mujer, que supuestamente habría estado con el empresario.

El empresario Guillermo Coppola denunció ante la Justicia un intento de extorsión en su contra por parte de una supuesta mujer que le exige 150 mil dólares para no publicar "fotos y conversaciones" sobre la vida privada del ex mánager de Diego Maradona.

"Guille, soy una mujer que estuvo con vos, tengo fotos y conversaciones que te comprometen. Quiero 150 mil dólares y yo te prometo que no te molesto más. Lo quiero para hoy antes de las 16, sino voy a publicar y mandar todo lo que tengo", recibió Coppola mediante un mensaje de Whatsapp en su teléfono celular.

"No te voy a decir quién soy, eso por ahora no me conviene. Sólo quiero el dinero. Mi mamá está enferma y lo necesito. Sé muchas cosas de vos, por favor hacé las cosas bien y nadie va a salir perjudicado", seguía el mensaje.

Coppola, quien está presenciando el Mundial de fútbol en Qatar, optó por no responder los mensajes y, en cambio, realizar la denuncia.

Ante el silencio del empresario, la supuesta extorsionadora insistió: "Bueno, si no tengo respuestas voy a tener que hacer lo que no quiero hacer", para luego anunciar: "Voy a esperar hasta mañana" y, finalmente, preguntar: "No vas a contestar???".

"Sé muchas cosas tuyas que puedo hablar si no me das lo que te pido. Lo único que tenés que hacer es poner el dinero en una caja y la va a buscar un auto que hace envíos, nada más”, se repitieron en los mensajes.

"Es evidente que estamos en presencia de un suceso que encuadra 'prima facie' en las previsiones del artículo 168 del Código Penal (extorsión), al hallarnos frente a una conducta de quien mediante intimidación pretenda obligar a otro a entregar dinero", sostuvo Coppola.

La denuncia ingresó este viernes por Mesa de Entradas de la Cámara del Crimen, que deberá sortear un juzgado para que inicie la investigación.