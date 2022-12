El Papu Gómez confirmó su lesión: "Es un esguince, pero va a estar todo bien"

Alejandro "Papu" Gómez confirmó que sufrió un esguince de tobillo pero llegaría para el próximo viernes cuando Argentina se enfrente a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

"Me quería matar porque me doblé el tobillo feo y no podía seguir mucho más. Prefería que entre otro chico que esté mejor que yo. Es un esguince, quedan varios días para recuperar y va a estar todo bien", confirmó el Papu, en declaraciones con TyC Sports.

Después de haber recuperado la titularidad, reemplazando a Ángel Di María por una molestia muscular, el jugador del Sevilla, de España, solo pudo disputar hasta unos minutos del segundo tiempo, y fue reemplazado por Lisandro Martínez.

Gómez se refirió a los momentos finales del partidos, donde Australia estuvo cerca del empate y fueron minutos de presión para el conjunto de Scaloni: "Cuando no terminas de cerrar el partido, un gol de la nada te puede complicar. Todos sabemos que el 2-0 es un resultado complicado. Podríamos haber hecho varios goles después, pero lo importante es que se ganó, se terminó sufriendo pero somos Argentina: siempre hay que sufrir".

Por ultimo, se mostró feliz por la victoria y fue muy contundente al referirse al momento que atraviesa el equipo, luego de recuperarse de la derrota frente a Arabia Saudita: "Estamos cumpliendo los objetivos que nos vamos poniendo. Al equipo lo veo firme y el que le toca entrar, cumple. El que entra desde el banco tal vez hasta ayuda más que el que jugó de titular. El grupo está muy fuerte. El primer partido tal vez nos haya venido bien porque fue una campanada de alerta, nos despertó a tiempo y mejoramos las cosas que se hicieron mal", cerró.