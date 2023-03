Murió el capocómico Tristán

La noticia fue confirmada por su hijo, Mariano Díaz Ocampo. El actor se encontraba internado en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, de la ciudad de Córdoba, por una neumonía bilateral.

Tristán Antonio Díaz Ocampo -su verdadero nombre- estuvo internado desde los primeros días del mes de marzo a causa de una neumonía bilateral. “En ese momento el doctor no nos dio muchas esperanzas, tenía dificultad para respirar y tuvieron que ponerle el respirador artificial. Estábamos junto a mis hermanos en shock”, contó en diálogo con Infobae el hijo del cómico, quien lleva cinco décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión.

Los problemas del artista nacido en la localidad bonaerense de Pergamino comenzaron en diciembre de 2019, cuando sufrió una fractura de cadera por la que debió ser intervenido quirúrgicamente, desde entonces, nunca más pudo volver a caminar.

Tristán estaba radicado desde hace tiempo en Córdoba. Si bien en los últimos años se dedicó al teatro y a la televisión, es dueño de una amplia carrera en cine; trabajó junto a figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez, Juan Carlos Altavista y Juan Carlos Calabró, entre otros.

Entre sus recordados filmes se destacan “Camarero nocturno en Mar del Plata”,” Las minas de Salomón Rey” y “Mingo y Aníbal en la mansión embrujada”.

Como otros cómicos se reconocía medio “caracúlico”. “Solía hacer reír a la gente, pero yo no me reía. Ahora trato de divertirme y luego, divertir a la gente”, reconoció sus últimos años. Afirmaba que la clave para hacer humor no era ser gracioso sino encontrar alguien que te escriba buenos chistes y agregaba “como Gerardo Sofovich, que además te exige para explotar el personaje”.

Otra faceta de Tristán

Fuera de su registro habitual, Luis Ortega lo convocó para encarnar a Rodolfo Victoriano Franco, uno de los personajes más oscuros en Historia de un clan, la serie basada en la vida de los Puccio. Su actuación le permitió recibir el premio Martín fierro a “Mejor actor de reparto” por esta participación. “Después de este personaje, los productores se asustaron y no me llamaron más para hacer televisión”, contó divertido en ese momento.