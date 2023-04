La nueva vida de Jey Mammón en España: estaría buscando una oportunidad en teatro

Jey Mammón huyó a España tras las declaraciones de Lucas Benvenuto, que sacó a la luz la denuncia por abuso sexual que le hizo en el año 2020 y que fue archivada por haber quedado prescripta.

Desvinculado provisoriamente de su trabajo en Telefe, el conductor estaría pensando en la posibilidad de trabajar en España. “Estuvo varias horas reunido con un actor argentino, que está allá, se llama Omar Calicchio. ¡Muy conocido! Jey Mammón le contó que está más tranquilo, más despejado y que bajó un poco el acoso mediático”, contó Ángel de Brito.

“Jey Mammón quiere escribir un musical”, detalló el periodista. Pero lo cierto es que Calicchio no contaría, por el momento, con los recursos para llevar adelante tal proyecto. Luego una cronista desde Madrid mostró en Desayuno Americano el exclusivo hotel boutique en el que se está hospedando. Se trata del hotel Only You, ubicado en el barrio Chueca, una zona gay de Madrid. El hotel es muy coqueto y se encuentra ubicado frente a un teatro.

A Jey lo vieron paseando por una feria artesanal y trata de relajarse sin involucrarse tanto en lo que se habla en Argentina. En diálogo con Mariana Brey, el conductor dijo que le gustaría “tener a Burlando como abogado para querellante. Yo hoy no necesito abogado, salvo que necesite accionar”.

“No quiero pensar en nada. Le pido a mi familia que no me cuente, trato de desenchufar. No quiero pensar en nada. Los argentinos acá me tratan con mucho amor”, afirmó el conductor.

Lo cierto es que de no conseguir una oportunidad laboral en España, su regreso estaría pautado para dentro de 15 días, pensando en que tal vez se calmen un poco las aguas.