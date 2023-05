Juan Manzur declinó su candidatura a vicegobernador de Tucumán y lo reemplazará Miguel Acevedo

El actual mandatario comunicó en conferencia de prensa que no competirá nuevamente por un cargo ejecutivo provincial. Pidió que la Corte Suprema deje sin efecto la cautelar que suspendió las elecciones

Luego de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia suspendiera las elecciones en Tucumán y San Juan por considerar que Juan Manzur y Sergio Uñac, respectivamente, incumplían con lo que dicta la Constitución respecto de las reelecciones, el mandatario tucumano convocó a una conferencia de prensa a último momento para anunciar que declinaba su candidatura a vicegobernador de este año. El ex jefe de Gabinete iba a acompañar en la fórmula a Osvaldo Jaldo.

“Con el vicegobernador hemos decidido declinar con mi postulación. Lo hacemos al solo efecto de generar certeza. Nuestro espacio político tiene hombres y mujeres de altísimo nivel. Nunca estuvimos especulando con algún cargo para seguir militando dentro del peronismo”, comenzó Manzur.

Y agregó: “Para poder avanzar con la votación y que los tucumanos puedan votar. Lo hago solo por el bien de los tucumanos y de nuestro espacio político”.

Sin críticas directas a la Corte, Manzur aseguró que su candidatura estaba permitida por la constitución provincial, algo que había sido refrendado por él mismo con un decreto. Sin embargo, advirtió: “La Corte en 24 horas rechazó la recusación sobre la cautelar. Esta declinación obedece también a que le pedimos a la Corte que en los mismos plazos y tiempos deje sin efecto la cautelar”.

“Si el impedimento era la postulación mía, al declinar la postulación no hay impedimento para hacer caer la cautelar para que los tucumanos puedan votar”, sentenció.

Sin embargo, aclaró que este domingo no se podrán realizar los comicios: “No hay posibilidades físicas ni materiales de llevar adelante el proceso electoral que fue suspendido. Hay que cambiar los votos porque habrá una nueva fórmula en la provincia”.

Luego, el ex ministro de Salud anunció quién lo reemplazará en la fórmula: “Mi lugar lo va a ocupar un hombre de bien, un profesional. Tiene una larga trayectoria, ha trabajado conmigo y con Jaldo, ha cumplido una tarea excepcional. Hemos pensado en él para que ocupe. Se trata del contador Miguel Acevedo”. El reemplazante de Manzur es actualmente ministro del Interior de Tucumán.

La decisión de la Corte sobre Tucumán y San Juan generó un enorme revuelo político y el peronismo en general se alineó detrás de los gobernadores afectados para atacar al máximo tribunal y denunciar proscripción por parte de la Justicia.

Manzur terminó cambiando de parecer luego de anunciar ayer que no iba a bajar su candidatura. “Es algo que estaba dentro de las eventualidades, hay una medida cautelar, es todo lo que pasó. Tarde o temprano los tucumanos van a tener que ir a las urnas y cuando entran al cuarto oscuro son libres y votan lo que quieren”, había asegurado el ex jefe de Gabinete de la Nación en declaraciones televisivas.

Luego a través de un duro escrito, el Gobierno de Tucumán presentó argumentos a favor de la polémica postulación del actual mandatario local, apuntó contra la Corte Suprema por “vulnerar las reglas fundantes de su competencia originaria”, y denunció, en la línea del gobierno nacional, que la intervención fue una “intromisión” en la autonomía provincial.

El Ejecutivo provincial había cuestionado el “daño gravísimo al ejercicio de los derechos electorales” y el momento en que falló el Máximo Tribunal, en la proximidad de la fecha de los comicios. “Se ha generado un hecho inusitado de retroceso y perturbación en el desarrollo electoral propio de un sistema de democracia representativa en la República Argentina”, había manifestado el Gobierno en el escrito.

Finalmente, al declinar su postulación, Manzur señaló: “Siempre me ajusté a derecho, hay una observación de la Corte que no estamos de acuerdo y es inoportuna pero no voy a entrar en adjetivaciones”.

Infobae