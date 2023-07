Dardo Chiesa confirmó un nuevo aumento de la carne: cuándo sería

Dardo Chiesa, Coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, le confirmó a Noticias Argentinas que habrá nuevo aumento para primavera/verano de este año ya que el precio "está retrasado casi un 50 por ciento con respecto al IPC".

En el stand del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina en La Rural, el coordinador explicó: "La carne bovina hoy está siendo de techo de las otras carnes. Como está barata, está retrasada casi un 50% con respecto al IPC".

"Cuando pasan estas distorsiones, es que empieza a desacelerarse el proceso de producción, se vacían los corrales y en el transcurso de los 3 o 4 meses siguientes, te empieza a faltar y cuando pasa eso explota el precio. Por eso siempre decimos, la carne no se va acomodando paulatinamente porque como está manoseado en el mercado, generalmente lo que hace es cuando no aguanta más, explota. Nosotros creemos que para primavera, verano va a haber un aumento", informó.

Al ser consultado sobre si va a ser paulatino o de gran impacto el incremento del precio Chiesa sostuvo que dependerá del plazo de las cámaras para recuperar el retraso del 50 por ciento.

Sobre las últimas medidas del gobierno nacional el ex presidente de IPCVA remarcó: "Desde la carne lo vemos con mucha preocupación. Lo impulsado tiene dos puntas de una soga, por un lado favorece a los productores de agricultura de maíz, pero por otro lado al no estar las carnes incluidas dentro de la medida del dólar agro, a nosotros nos perjudica".

En ese sentido detalló: "Lo que hace es subirnos sustancialmente los costos, esto impacta directamente en las cadenas de pollo, en la cadena del cerdo y más del 50% de la faena vacuna".

"De la reunión lo que sale es que los mayores perjudicados van a ser los actores de la cadena porque va a haber una desaceleración importante de los engordes y de la producción de las otras carnes", señaló.

Sequía

Acerca de la crisis que sufrió el sector, Chiesa enfatizó que el aumento de la carne también se asocia a la sequía: "En el primer semestre del año salió mucho más hacienda de lo que tendría que haber salido, por eso también soporta el precio bajo, pero no va a estar en el segundo semestre y se va a sentir el proceso de falta de mercadería para que se recompongan los precios".

Sobre la gravedad que causó el factor climático en todo el país, el coordinador sostuvo: "Se estima que el año que viene por los porcentajes de preñés van a faltar 1.500.000 terneros para el engorde y eso te coloca en una situación de escasez por lo menos de 2 ó 3 años, con lo cual el mercado va a estar tirante. Vos pensá que si tenés una faena de 12 millones de cabezas por año y te están faltando un millón y medio de animales para la próxima faena, eso te genera una tensión importante".

Foro de precandidatos en La Rural

"A mí siempre me suenan todas estas cosas a canto de sirena. Tengo 30 años en el gremio, fui presidente desde mi rural de base hasta de CRAFT y del instituto y lo que dijeron es el manual de primer grado, es lo que venimos pidiendo siempre", expresó Chiesa.

Ante la pregunta de si cree que este foro fue para obtener más votos en las elecciones, respondió: "La gente viene a captar votos, pero también es necesario entender de que el argentino no se termina el día de la votación".

"Todo el mundo dice, bueno, con este plan del Dólar Agro llegamos a diciembre. Sí muchachos perfecto, pero después de esa fecha hay vida., nosotros seguimos", sostuvo.

"Ante este panorama empezamos con un trabajo de la mesa de enlace y de las otras entidades con los futuros ministros o equipos económicos acercar propuestas y en ese sentido nosotros ya le aportamos la letra fina o el texto del secundario a los candidatos", subrayó.

Gobierno kirchnerista en el sector

"Desde 2008 es muy difícil de remontar porque subimos y bajamos pero no pudimos remontar. Desde ese momento el crecimiento demográfico de la Argentina supera el crecimiento del rodeo y de la producción. Entonces, si no se toman políticas proactivas, dentro de unos años nos vamos a tener que exportar, porque no va a haber", sostuvo.

"También está el invento de las retenciones, de los cupos, de las cuotas, del manoseo, del desdoblamiento del tipo de cambio, todas esas cosas. Al sector agropecuario lo compromete porque vos hoy pagás tus insumos con un dólar del 550 y cobras uno de 260 menos retenciones. Es muy complicado. Cuando hemos tenido otros gobiernos no ha habido desdoblamiento cambiario. Es más la normalidad del negocio en todo el mundo", subrayó Chiesa.