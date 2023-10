Frigerio - Cerutti: “Vamos a transformar la ciudad y la provincia a base de trabajo y más trabajo”

El candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, realizó el acto de cierre de campaña de Paraná Campaña, en el salón Castillo de Crespo. Formaron parte del escenario principal, entre otros, el presidente municipal Darío Schneider y los candidatos a intendente y vice, de Juntos por Entre Ríos, con la Lista 502, Marcelo Cerutti y Jacinta Eberle, respectivamente.

De cara a las elecciones de este domingo 22 de octubre, Cerutti remarcó que “transformación tuvo Crespo en estos ocho años. Fue gracias a un equipo de gobierno, una de las fortalezas más grandes que tuvimos y seguiremos teniendo. Darío Schneider es un gran líder político, un referente en la provincia y para nosotros”.

En otro tramo deslizó: “Trabajamos mucho en la campaña, elaborando una plataforma de gobierno para seguir con estos cambios y esta transformación que involucra a todos. Vamos por más, para sumar transparencia, honestidad, modernidad, sustentabilidad e inclusión. Celebro que tengamos tantas coincidencias con Frigerio, para continuar este camino, pero con la ayuda de Rogelio ahora en la provincia, lo que es clave, porque sufrimos estos ocho años la falta de apoyo provincial”.

En ese sentido, planteó: “Ahora vienen y hacen promesas como viviendas, mejoras en el Hospital y una guardia pediátrica, cuando nos dijeron ‘no’ hace seis meses. Necesitamos un gobernador cercano a la gente y las ciudades, porque la provincia en educación, salud e infraestructura se vino abajo. Necesitamos un cambio. Faltan pocos días y el 22 se definen cosas importantes no solo en las ciudades sino también en la provincia. Por eso hay que seguir convocando y pidiendo apoyo. Somos los encargados de entusiasmar a la gente para transformar la ciudad y la provincia”.

Convencer

Jacinta Eberle hizo un análisis junto a la militancia, frente a la cual se preguntó “¿por qué en Crespo podemos vivir como vivimos, sentir la alegría por todo lo que se logra, mientras vemos como contrapartida que eso no pasa en la provincia y el país?”. Y reconoció que eso da tristeza.

Opinó que “a veces los argentinos tenemos mala memoria. Hay que recordar todo lo que nos tocó pasar en estos cuatro años, para no cometer los mismos errores. Por suerte ahora tenemos gente como Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio que se comprometen con sueños grandes, con mucho compromiso, generando esperanza. De este gran sueño somos parte desde Crespo. Tenemos que convencer a la gente que aún está en duda, hacerles ver que somos la mejor propuesta. Crespo es una localidad que avanzó enormemente, y la gente mucho tiene que ver. Marcelo será un gran intendente, vamos a trabajar codo a codo con él”.

Momento crucial

“Es un momento crucial para todos los argentinos, no es una elección más, se definen muchísimas cosas. La tarea de acá al domingo es fundamental, poniendo lo mejor de nosotros en lo que queda, para que Patricia Bullrich sea presidenta, Rogelio Frigerio gobernador y Marcelo Cerutti intendente de Crespo", afirmó Darío Schneider y agregó: "Vamos a hacer una gran elección, hay un enorme camino recorrido, con mucho debate interno que hemos hecho, como tiene que ser, pero ahora todos juntos, entendiendo la importancia de respetarnos, de la palabra, de la democracia. Competimos ayer y ahora estamos todos juntos yendo por el triunfo en Entre Ríos. No tengo dudas de que lo vamos a lograr, porque lo necesitamos”.

En relación a su intendencia, que va llegando al final, manifestó: “Hicimos una gran gestión y estamos orgullosos, pero no alcanza. Por eso seguimos movilizados, por un proyecto provincial, para dejar de desaprovechar oportunidades. Necesitamos un gobernador que nos acompañe, que nos ayude, que esté codo a codo con nosotros”.

Sumó que “es uno de mis últimos discursos para Crespo, y todo lo que hicimos fue gracias a los vecinos, que estuvieron siempre con nosotros. No tengo dudas de que vamos a ganar las elecciones en todos lados”.

Sobre la obra pública, dijo que “es mentira que no terminan las obras porque no entregan materiales. Es mentira que no hay materiales. Si en Crespo lo podemos hacer, la provincia puede hacerlo también”. Y recalcó que “Ahora es el momento de Marcelo, que será un gran intendente para Crespo. Podrá hacer mucho más que nosotros, porque tendrá un gobernador como Frigerio acompañando”.

Contrato moral

En el cierre Rogelio Frigerio dijo: “Venimos haciendo un largo camino desde que decidimos encarar este camino de transformación. Conocemos cada rincón de la provincia, escuchamos a cientos de miles de entrerrianos que nos abrieron sus puertas. A partir de esa escucha, con ese sentido común que tanto pide la gente, elaboramos un proyecto para un cambio y un programa de transformación, el más importante que ha tenido Entre Ríos en su historia”.

Sobre Crespo, expresó: “Tenemos un médico y una docente encabezando nuestra lista y no es casualidad, porque son dos de las grandes problemáticas que tenemos en la provincia. La ‘pandemia educativa’ nos deja en uno de los peores lugares a nivel país y todas las problemáticas en materia de salud las sufrimos a diario. Tenemos que hacer un contrato moral con la gente, resolver todos los problemas trabajando. Este domingo nos jugamos el futuro de nuestra provincia, no hay partido revancha, por eso es ahora”.