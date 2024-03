Este domingo se otorgaron los premios Oscar 2024. La edición 96° de la entrega de estatuillas, que tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y contó con la conducción de Jimmy Kimmel, tuvo como protagonista a la biopic protagonizada por Cillian Murphy y dirigida por Christopher Nolan. Fue la película que más arrasó, ya que obtuvo siete galardones de las trece candidaturas en las que competía.

Si bien la aclamada biopic fue la más nominada de la noche, el premio mayor tambaleaba porque Pobres Criaturas, del griego Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone, fue la segunda más nominada (finalmente obtuvo cuatro estatuillas) y era una de las preferidas del público.

El premio fue anunciado por el reconocido actor Al Pacino, quien protagonizó un insólito momento. Antes de presentarlo, Jimmy Kimmel bromeó con el fatídico momento que ocurrió en los Oscar 2017, cuando hubo una confesión entre La La Land y Moonlight por la estatuilla a Mejor película.

Tras esto, sin preparar el clima de anuncio de ganador, como lo suele hacer el resto de los presentadores, el protagonista de El Padrino dijo: “Mis ojos ven Oppenheimer. Sí, sí. Oppenheimer”. En ese mismo segundo, no hubo gritos ni festejos, porque no habían entendido quién había ganado. Pero luego de unos segundos, el equipo de la cinta de Nolan se levantó de sus sillas para subirse al escenario y festejar.

Todos los ganadores de los Oscar 2024

Mejor Actriz de Reparto: Da'Vine Joy Randolph - Los Que Se Quedan (The Holdovers).



Mejor Cortometraje Animado: War is Over! Inspired by the music of John y Yoko - Brad Booker y Dave Mullins.



Mejor Película de Animación: El niño y la garza - Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki.



Mejor Guión Adaptado: Ficción Estadounidense - Cord Jefferson.



Mejor Guión Original: Anatomía de una Caída - Justine Triet y Arthur Harari.



Maquillaje y Peinado: Poor Things - Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston.



Diseño de Producción: Poor Things - Shona Heath, Zsuzsa Mihalek y James Price.



Mejor Vestuario: Poor Things - Holly Waddington.



Mejor Película Internacional: The Zone of Interest - Reino Unido.



Actor de Reparto: Robert Downey Jr - Oppenheimer.



Mejores Efectos Visuales: Godzilla Minus One - Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi, Tatsuji Nojima.



Mejor Montaje: Oppenheimer - Jennifer Lame.



Mejor Cortometraje Documental: The Last Repair Shop - Ben Proudfoot y Kris Bowers.



Mejor Documental: 20 días en Mariupol - Mstyslav Chernov, Michelle Mizner y Raney Aronson-Rath.



Mejor Fotografía: Oppenheimer - Hoyte Van Hoytema



Mejor Sonido: The Zone of Interest - Tarn Willers y Johnnie Burn



Mejor Banda Sonora: Oppenheimer - Ludwig Göransson



Mejor Canción: "What Was I Made For" de Barbie - Billie Eilish y Finneas O´Connell.



Mejor Actor: Cillian Murphy - Oppenheimer.



Mejor Director: Christopher Nolan - Oppenheimer.



Mejor Actriz: Emma Stone - Poor Things.



Mejor Película: Oppenheimer.



Oppenheimer se convirtió en la gran ganadora de la noche siendo el primer filme de Christopher Nolan en consagrarse como Mejor Película. Otra de las producciones que se lució en los Premios Oscar 2024 fue Poor Things (Pobres Criaturas, en español) con 4 galardones en total.