Comunicado conjunto del ministerio de Salud de la Nación y de las provincias por las vacunas: "Salvan vidas"

La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida. Requiere del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de su adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población. El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad.

Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario.

