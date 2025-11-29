Plus en Vivo

Comunicado conjunto del ministerio de Salud de la Nación y de las provincias por las vacunas: "Salvan vidas"

Las carteras sanitarias consensuaron un contundente documento, tras un episodio que protagonizaron militantes antivacunas en el Congreso.

Nacionales29 de noviembre de 2025
o-30-1

El pasado jueves, Marilú Quiroz, diputada nacional por la provincia del Chaco, elegida en 2021 en la lista del PRO. A principios de este mes, presentó un proyecto de declaración para que se revise “el carácter obligatorio y compulsivo establecido por la Ley N.º 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación”.

Y en el marco de su férrea oposición a las políticas de vacunación obligatoria instrumentadas por el Estado, encabezó un acto titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas?”, que se desarrolló en la Cámara de Diputados.

En este marco el ministerio de Salud de la Nación y los de las provincias emitieron un comunicado conjunto para respaldar el uso de vacunas.

El texto del mensaje sostiene que: "Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas.

Antes de ser incorporadas al Calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento.

La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida. Requiere del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de su adquisición y distribución, y las provincias y municipios, responsables de la vacunación de la población. El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad.

Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario.

Comunicado conjunto del Ministro de Salud de la Nación y los Ministros de Salud de:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Catamarca
  • Córdoba
  • Corrientes
  • Chaco
  • Chubut
  • Entre Ríos
  • Jujuy
  • La Pampa
  • La Rioja
  • Mendoza
  • Misiones
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Salta
  • San Juan
  • San Luis
  • Santa Cruz
  • Santa Fe
  • Santiago del Estero
  • Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
  • Tucumán

