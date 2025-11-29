Entre Ríos y Santa Fe acordaron medidas conjuntas para ordenar la pesca de las aguas del Paraná

Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos dieron un paso histórico: por primera vez, ambas provincias publicaron resoluciones complementarias para regular la actividad pesquera del río Paraná, estableciendo un marco común que prioriza la sostenibilidad ambiental, el cuidado de la fauna ictícola y la fuente de trabajo de los pescadores artesanales.
Sedapper comienza a distribuir cajas navideñas y gestiona colonias de vacaciones
El 2 de diciembre se iniciará el reparto a toda la provincia, de los artículos para estas fiestas. Lo anunció el secretario General, José Marini, al encabezar una reunión que incluyó planificaciones de cara a la recreación del verano 2025-2026.