Se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

Hallan a un niño solo y se negó a regresar con su madre
La Policía advirtió que estaba pernoctando en una plaza entrerriana y activó su puesta a resguardo.
El piloto fue trasladado al hospital General Francisco Ramírez, de San José de Feliciano.Policiales/Judiciales29 de noviembre de 2025
El viernes personal policial del puesto asignado en el hospital General Francisco Ramírez de San José de Feliciano informó que había ingresado un hombre que manifestaba que la avioneta que piloteaba sufrió un desperfecto mecánico, perdió su control y descendió abruptamente en el campo donde se encontraba realizando tareas de fumigación.
Según el comunicado enviado a Diario Uno, por la Jefatura Departamental de Feliciano: "La persona de 28 años expreso haber estado pilotando una avioneta en la cual se encontraba realizando trabajos de fumigación en una estancia del distrito Manantiales, cuando en un momento dado la aeronave marca PIPER, modelo pa-25-235, tipo2A10 sufre un desperfecto mecánico y desciende abruptamente, sin poder el piloto controlar la situación".
Esta persona se encontraba al momento del siniestro con otras dos personas de la misma empresa que cumplían tareas de apoyo logístico en tierra, ambas mayores de edad y oriundos de Paraná.
La fiscalía local en turno ordenó las tareas a cargo del personal de Criminalística y el inicio de actuaciones judiciales para establecer las formas y circunstancias en que se produjera el accidente. Además, en el lugar trabajo personal de Comisaría N°1 San Víctor y personal de guardia en turno.
El piloto presenta escoriaciones múltiples, quemaduras en ambos brazos, corte en el codo izquierdo, quemadura en músculo y pierna izquierda. Permanecerá internado en observación.
Falleció el 28 de noviembre, a la edad de 61 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala "A"-, y recibirán sepultura el 29 de noviembre a las 16:00, en el cementerio de Aldea Jacobi; previo acto religioso en la Sala a las 15:00. Hogar de duelo: Dorrego 1157 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
