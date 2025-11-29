Plus en Vivo

Se estrelló una avioneta que realizaba tareas de fumigación

El piloto fue trasladado al hospital General Francisco Ramírez, de San José de Feliciano.

Policiales/Judiciales29 de noviembre de 2025
avioneta-feliciano

El viernes personal policial del puesto asignado en el hospital General Francisco Ramírez de San José de Feliciano informó que había ingresado un hombre que manifestaba que la avioneta que piloteaba sufrió un desperfecto mecánico, perdió su control y descendió abruptamente en el campo donde se encontraba realizando tareas de fumigación.

Según el comunicado enviado a Diario Uno, por la Jefatura Departamental de Feliciano: "La persona de 28 años expreso haber estado pilotando una avioneta en la cual se encontraba realizando trabajos de fumigación en una estancia del distrito Manantiales, cuando en un momento dado la aeronave marca PIPER, modelo pa-25-235, tipo2A10 sufre un desperfecto mecánico y desciende abruptamente, sin poder el piloto controlar la situación".

Esta persona se encontraba al momento del siniestro con otras dos personas de la misma empresa que cumplían tareas de apoyo logístico en tierra, ambas mayores de edad y oriundos de Paraná.

Tareas de investigación

La fiscalía local en turno ordenó las tareas a cargo del personal de Criminalística y el inicio de actuaciones judiciales para establecer las formas y circunstancias en que se produjera el accidente. Además, en el lugar trabajo personal de Comisaría N°1 San Víctor y personal de guardia en turno.

Estado de salud del piloto

El piloto presenta escoriaciones múltiples, quemaduras en ambos brazos, corte en el codo izquierdo, quemadura en músculo y pierna izquierda. Permanecerá internado en observación.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
Enersa oficina crespo_frente

ENERSA programó un corte de luz para este domingo

Estación Plus Crespo
Crespo28 de noviembre de 2025

La interrupción se producirá durante 3 horas de la mañana, afectando a los usuarios de un sector de la ciudad. Responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.

Necrologica lazo luto

Norma Beatríz Hetze de Wagner

Estación Plus Crespo
Necrológicas29 de noviembre de 2025

Falleció el 28 de noviembre, a la edad de 61 años. Sus restos son velados en Complejo Velatorio de Avda. Ramírez 1032 -Sala "A"-, y recibirán sepultura el 29 de noviembre a las 16:00, en el cementerio de Aldea Jacobi; previo acto religioso en la Sala a las 15:00. Hogar de duelo: Dorrego 1157 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo