Un hombre mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia

Un hombre de 68 años fue detenido, acusado de asesinar a un vecino, porque sus hijos arrojaron fuegos artificiales durante los festejos de Navidad en la ciudad de La Plata.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto, ubicado en la zona sur de la capital bonaerense, donde el presunto agresor se quejó por el uso de la pirotecnia.

En este sentido, el implicado efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento, en 609 y 4, y mató a Daniel Néstor Rubén Ramírez (45), quien se encontraba en el descanso de la escalera y sufrió heridas en el cuello y el hombro izquierdo, consignó Página12 .

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Los oficiales del Comando de Patrulla y personal del GTO secuestraron una escopeta especial reforzada calibre 20 con una munición en la recámara, un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre 40, un rifle de aire comprimido, una funda de pistola y varias municiones.

El supuesto atacante quedó detenido por el delito de homicidio y en la causa intervino la Unidad Fiscal de Instrucción de La Plata. El cuerpo fue trasladado a la morgue y la escena quedó preservada para el trabajo de peritos de la Policía Científica.