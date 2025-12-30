Fue presentado como un sistema de atención de salud mental para los efectivos policiales. Las actuales autoridades de la entidad que nuclean a dichos profesionales, sostuvieron que "tal como se firmó ese acuerdo, no lo vamos a implementar".
Ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos
Según el SMN, este martes se espera que haya nuevamente una jornada agobiante en varias localidades de la provincia de Entre Ríos al renovarse la alerta.Entre Ríos30 de diciembre de 2025
Luego de los 34 grados centígrados de este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió la alerta por temperaturas extremas a más departamentos de Entre Ríos para la jornada del martes.
En esta ocasión, será para un total de 10 departamentos la alerta por el calor: serán Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas y Colón.
Para la zona de Paraná y departamentos aledaños afectados por la alerta por altas temperaturas, este martes la máxima llegará a los 35 grados centígrados.
Por otra parte, se comunicó que en la zona del sur entrerriano, habría temperaturas más sofocantes: sería 37º. Sin embargo, se aclaró que el miércoles incrementaría a 39º, pero la sensación térmica sería aún más elevada, tal como viene sucediendo.
Calendario impositivo 2026: ATER definió las fechas de vencimiento para todos los tributos provincialesEntre Ríos02 de enero de 2026
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) publicó la Resolución Nº 564/25, mediante la cual establece el cronograma de pagos para Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Profesiones Liberales.
Desde el 6 de enero, peajes de Rutas 12 y 14 sólo podrán abonarse por sistemas electrónicos
Se elimina para todo usuario, la posibilidad de pago con dinero en efectivo. Regirá en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.
Primeros nacimientos del 2026 en Entre Ríos
Una maternidad de la costa del Paraná registró un alumbramiento en las primeras horas del año; mientras que una de la costa del Uruguay anotó un segundo nacimiento a nivel provincial.
Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja
El comienzo del 2026 será con mucho calor para 7 departamentos entrerrianos. Instan a extremar los recaudos y prevenir afectaciones a la salud.
Cirujanos aseguran que peligran la intervenciones de afiliados a OSEREntre Ríos30 de diciembre de 2025
Los profesionales denuncian falta de convenio con la obra social y atrasos de cuatro meses en los pagos
Crespo: el Municipio difundió recomendaciones para cuidar el agua durante el verano
Ante el aumento del consumo en los meses de altas temperaturas, la Municipalidad de Crespo recordó una serie de medidas simples y cotidianas para promover el uso responsable del agua potable y evitar el derroche.
Ricardo Juan Dieser
Tragedia en Aldea María Luisa: un hombre falleció tras descompensarse durante la Traktor Caravana
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.
Fuerte cuestionamiento a la modalidad de selección de nuevo Juez de Paz: Programan votar la terna este lunes
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos pidieron al Concejo de Crespo, que "garantice la participación igualitaria de los aspirantes y acrediten debidamente su idoneidad para el cargo", además de "publicidad y transparencia del proceso".