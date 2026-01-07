Pablo Hofstetter, nuevo refuerzo para Alvarado de Mar del Plata

Liga Profesional 2026: días y horarios confirmados para la fecha 1Deportes06 de enero de 2026
Alvarado de Mar del Plata confirmó a su quinto refuerzo para el próximo Torneo Federal de fútbol. El club marplatense, que ya había cubierto dos de los cuatro puestos de la columna vertebral de cualquier equipo, arquero y centrodelantero, ahora sumó a un mediocampista central.
El elegido es Pablo Hofstetter, un entrerriano de Crespo de 25 años, surgido de Unión de esa ciudad y con varios años de inferiores en Patronato de Paraná.
En el “Patrón” llegó a integrar el plantel del equipo que ganó la Copa Argentina 2022 y tiene nueve partidos oficiales jugados en Primera Nacional.
Sin embargo, la mayoría de su campaña profesional la realizó en el Torneo Federal en distintas cesiones a préstamo desde Patronato. Hofstetter jugó la temporada 2023 para Defensores de Pronunciamiento y en la última jugó para Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay: 57 partidos entre esas dos campañas.
Será la primera vez que Hofstetter saldrá de su provincia natal para jugar profesional.
El mediocampista central, de este modo, se suma a los ya confirmados Nahuel Speck, Germán Sosa, Emanuel Bilbao y Lucas Chiozza, informó La Capital del Mar del Plata
