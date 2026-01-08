“Con el cordón umbilical y bolsas encima”: una policía encontró a una bebé en un cesto de basura

Sendas detenciones en Viale por desobediencia judicial
Uno de los casos implicó una breve persecución, en la que el agresor se desprendió de un arma blanca que llevaba consigo.
Se trata de una recién nacida prematura que fue hallada en la basura.Policiales/Judiciales08 de enero de 2026
La teniente 1° Verónica Ayala y el Sargento Hugo Leiva compartieron cómo fue el momento en que encontraron a una beba recién nacida y prematura en un tacho de basura: “Con el cordón umbilical y bolsas encima”.
La menor fue abandonada en un cesto de fierro de la localidad bonaerense de San Martín y la teniente acotó, en declaraciones televisivas, que la pequeña “estaba desnuda” y tenía la marca de los fierros en la cara.
“Recibimos el llamado del 911 a las 5.40 y acudimos al lugar en donde el llamante refirió que escuchaba el llanto de un bebé. Cuando llegamos, la encontramos en la base del cesto de basura, en el interior, donde sólo se le veía la carita y sobre ella tenía más bolsas de basura”, explicó Ayala en compañía de Leiva.
Durante el móvil televisivo, la oficial señaló: “Quien llamó puede ser un ocasional transeúnte, no pudimos comunicarnos con esa persona porque ante la premura del caso, nos abocamos a la seguridad de la beba y en ningún momento entablamos nada con esa persona. No sabemos quién llamó”.
Con el foco nuevamente en la menor, la oficial rememoró: “Le dimos abrigo porque estaba sin ropa, desnuda, la abrigamos con una campera del sargento. Desde ahí abrimos paso con otros móviles hasta la guardia del hospital”.
“No vi una nena. Era un bebé. Llegué a ver el cordón umbilical. Cuando una es mamá, es difícil porque son cosas que no se ven todos los días, pero había que hacer lo mejor para que esta nena llegue bien al hospital”, añadió.
En línea, enfatizó: “La bebé estaba en la base del tacho, en la parte de adentro, pero en la base. Cuando la sacamos, tenía marcado uno de los barrotes del cesto en la cara porque no había nada que la protegiera, no estaba tapada, sino, totalmente desnuda”.
“Sobre ella, había más bolsas de basura. Todavía tenía el cordón. Está en terapia, pero está estable. Tuvo un embarazo complicado por los cuidados que no tuvo el feto mientras estuvo en la panza, pero día a día va a evolucionar de buena manera”, continuó.
“Ahora pudo recuperar el calor del cuerpo porque estaba muy fría cuando la sacamos. Soy mamá de dos nenas y necesitaba saber que todo esté bien, no podía ser de otra manera”, cerró la policía.
AgenciaNA
Uno de los casos implicó una breve persecución, en la que el agresor se desprendió de un arma blanca que llevaba consigo.
Desde la Policía confirmaron que la joven de 17 años murió este miércoles tras permanecer internada con graves quemaduras. En el siniestro habían fallecido otras cuatro personas.
Se confirmó el hallazgo del segundo hombre ahogado este domingo en el río Gualeguay, tras arrojarse al agua en el sector conocido como Pozo Las Taruchas, en jurisdicción de Tala. Se confirmaron las identidades de ambos fallecidos.
Cuatro personas fallecieron y una adolescente resultó con quemaduras de extrema gravedad y lucha por su vida. Las víctimas eran oriundas de Misiones y viajaban desde Río Negro
Avanza la causa por el trágico incendio ocurrido en la rotisería Costa Rica de Victoria, donde murieron dos mujeres que quedaron atrapadas en la cocina
El cuerpo fue localizado a unos 600 metros del lugar donde ambos hombres se arrojaron al río Gualeguay, en una zona no habilitada
El intendente Marcelo Cerutti fijó la fecha en que concluirá su designación para impartir justicia administrativa en el ámbito de la ciudad.
Desde este miércoles se inicia un período de inestabilidad que se extenderá hasta el sábado. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que el viernes se registrarían las tormentas más intensas en la provincia.
El crespense, mediocampista central, llegó libre de Patronato y jugó la última temporada para Gimnasia de Concepción del Uruguay.
Un ciudadano fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, tras un incidente en la vía pública.
La edición 2026 de los Carnavales de Hasenkamp incorporó un formato renovado con fiestas que se extienden hasta la madrugada, sectores diferenciados y una fuerte convocatoria regional. El objetivo es atraer a públicos diversos y consolidar el evento como uno de los más convocantes del verano.