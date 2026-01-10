Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela

Brasil decidió dejar de representar los intereses diplomáticos de la Argentina en Venezuela, una función que había asumido tras la expulsión de los diplomáticos argentinos de Caracas. La Cancillería fue notificada de la medida y gestionó un reemplazo: Italia quedará a cargo de esa representación. La decisión se conoció el mismo día en que el Mercosur aprobó en Bruselas el acuerdo con la Unión Europea.

Según indica el diario La Nación, la determinación fue tomada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, molesto por recientes declaraciones y publicaciones del presidente Javier Milei sobre Venezuela. El conflicto se agravó luego de un posteo del mandatario argentino en redes sociales en el que respaldó la presión de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro y cerró con una imagen de Lula junto al líder chavista, interpretada en Brasil como una provocación directa.

El retiro de Brasil expone el fuerte deterioro de la relación bilateral, considerado uno de los peores desde el retorno de la democracia. Brasil había asumido la representación argentina en agosto de 2024, pese a que Buenos Aires desconocía las elecciones que mantuvieron a Maduro en el poder, en un intento de preservar el diálogo regional.

La decisión añade tensión a un escenario regional complejo y pone en pausa cualquier intento de recomponer el vínculo político entre Milei y Lula, clave para el funcionamiento del Mercosur y para proyectos estratégicos como la integración energética entre ambos países.