Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela

Afirman que el Papa León XIV "está considerando en su agenda” visitar la ArgentinaInternacional12 de enero de 2026
Lo reveló en una reunión que mantuvo con el Arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic.
La decisión se tomó tras el fuerte deterioro del vínculo entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de cruces políticos y diplomáticos.Internacional10 de enero de 2026
Brasil decidió dejar de representar los intereses diplomáticos de la Argentina en Venezuela, una función que había asumido tras la expulsión de los diplomáticos argentinos de Caracas. La Cancillería fue notificada de la medida y gestionó un reemplazo: Italia quedará a cargo de esa representación. La decisión se conoció el mismo día en que el Mercosur aprobó en Bruselas el acuerdo con la Unión Europea.
Según indica el diario La Nación, la determinación fue tomada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, molesto por recientes declaraciones y publicaciones del presidente Javier Milei sobre Venezuela. El conflicto se agravó luego de un posteo del mandatario argentino en redes sociales en el que respaldó la presión de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro y cerró con una imagen de Lula junto al líder chavista, interpretada en Brasil como una provocación directa.
El retiro de Brasil expone el fuerte deterioro de la relación bilateral, considerado uno de los peores desde el retorno de la democracia. Brasil había asumido la representación argentina en agosto de 2024, pese a que Buenos Aires desconocía las elecciones que mantuvieron a Maduro en el poder, en un intento de preservar el diálogo regional.
La decisión añade tensión a un escenario regional complejo y pone en pausa cualquier intento de recomponer el vínculo político entre Milei y Lula, clave para el funcionamiento del Mercosur y para proyectos estratégicos como la integración energética entre ambos países.
Lo reveló en una reunión que mantuvo con el Arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic.
El mandatario agregó que está recibiendo información “cada hora” sobre la situación en Irán.
Lo divulgó su hijo a través de un video que publicó el Partido Socialista.
Documentos filtrados revelan que el cardenal Pietro Parolin convocó de urgencia al embajador estadounidense en Nochebuena.
El embajador ruso aseguró que la cooperación bilateral se mantiene inalterable tras la detención del mandatario venezolano por parte de Estados Unidos.
El mandatario estadounidense advirtió que, de todas maneras, el despliegue militar se mantendrá “por motivos de seguridad”.
Autoridades de un municipio entrerriano envueltos en escándalo. Los incidentes ocurrieron en la vía pública, previo a un evento y no tardaron en viralizarse las instancias.
Trabajaron 9 bomberos, hasta garantizar la inexistencia de nuevos peligros.
Ocurrió en plena tarde. El hombre de 45 años debió continuar su desplazamiento a pie.
Un menor y una jovencita fueron hospitalizados.