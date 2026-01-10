Rusia ratifica su alianza estratégica con Venezuela y exige la liberación de Nicolás Maduro

El gobierno de Rusia reafirmó este sábado su compromiso inquebrantable con la asociación estratégica que mantiene con Venezuela, en medio de la crisis diplomática desatada por la reciente captura del presidente Nicolás Maduro.

Tras mantener una reunión con el canciller venezolano, Yván Gil, el embajador ruso Sergey Melik-Bagdasarov declaró a la agencia RIA Novosti que Moscú mantiene su "apoyo y solidaridad" hacia el pueblo venezolano.

El diplomático enfatizó que los contactos entre ambos países no se han interrumpido "ni por un minuto" y que el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, ratificado en mayo de 2025, sigue siendo el eje rector de su relación, supo la Agencia Noticias Argentinas.

El conflicto con Estados Unidos

Melik-Bagdasarov fue contundente al respaldar la legitimidad de las demandas de Caracas por la liberación inmediata de Maduro y su esposa. Según la versión diplomática rusa, ambos fueron "secuestrados" durante una agresión armada de Estados Unidos el pasado 3 de enero y posteriormente trasladados a territorio estadounidense.

Una alianza integral

El acuerdo que vincula a ambas naciones, y que entró en plena vigencia en octubre de 2025, no solo abarca el plano político, sino que extiende la cooperación a áreas críticas como:

Energía y minería.

Transporte y comunicaciones.

Seguridad y lucha contra el terrorismo.

Esta declaración del Kremlin subraya la profundidad de los lazos entre Moscú y Caracas, posicionando a Rusia como el principal aliado estratégico de Venezuela en el complejo escenario geopolítico actual tras la intervención norteamericana, consignó Cadena3.