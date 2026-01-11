Un intendente y una concejal protagonizaron un confuso incidente: hubo denuncia

La Caja de Jubilaciones atenderá los sábados con turno presencial durante febrero y marzoEntre Ríos10 de enero de 2026
Rige desde el 7 de febrero y será exclusivamente para trámites de inicio de pensiones y jubilaciones.
Autoridades de un municipio entrerriano envueltos en escándalo. Los incidentes ocurrieron en la vía pública, previo a un evento y no tardaron en viralizarse las instancias.Entre Ríos11 de enero de 2026
“Ustedes tienen que pedir disculpas a los concordienses porque en 2023, vos, Enrique Cresto, tus compañeros del Concejo Deliberante…” (…) “sos una sinvergüenza” (…) “vos sos la responsable de los trabajadores municipales despedidos, se cagaron en los concordienses”, se escucha decir al intendente Francisco Azcué, dirigiéndose a la concejal Claudia Villalba -ambos de Concordia-, mientras ambos caminaban a la par y la edil, celular en mano, le reclamaba al presidente municipal una reunión para dialogar acerca de los contratos caídos en la Municipalidad de Concordia.
El audio se vuelve enseguida confuso, lo mismo que las imágenes. Queda claro que Azcué le reprocha por los 900 contratos que su gestión dice haber heredado de la anterior e insiste en que sus predecesores deben pedir perdón a la comunidad. Villalba retruca en dirección contraria cuestionando las cesantías y vinculándolas a la “ineficiencia” del actual gobierno municipal.
Todo ocurre en un ámbito nada propicio para que la dirigencia política dialogue, analice, debata e intente encontrar caminos consensuados de bien común. Van caminando, rodeados de gente, acercándose al corsódromo, epicentro de la Maratón de Reyes.
El entredicho tuvo un capítulo complementario a los cruces verbales. Las grabaciones muestran forcejeos entre Villalba y personas que serían de seguridad.
Desde el entorno de la dirigente peronista, aseguran que fue agredida físicamente, y así lo terminó denunciando la propia concejal en la Comisaría del Menor, el Adolescente y la Familia, acompañada de la abogada María de los Ángeles Petit. Mientras que dirigentes oficialistas divulgaban capturas de pantalla con las que dicen probar lo contrario: que la concejal fue la agresora.
En la exposición policial, Villalba relata que Azcué habló con responsables de su seguridad. La edil supone que fue para pedirles que se encargaran de alejarla. De inmediato, cuenta Villalba, “una persona de sexo femenino, quien supuestamente se llama Celeste Saucedo, y la Directora de Ceremonial y Protocolo del Municipio, Fátima Arce, me atacan a arañazos y empujones, además de continuas agresiones verbales”. La edil dice además que sufrió “lesiones”.
Rige desde el 7 de febrero y será exclusivamente para trámites de inicio de pensiones y jubilaciones.
Los encargados del micro de larga distancia se agredieron físicamente. Esto provocó un despiste en la ruta. Viajaban 55 pasajeros que sufrieron el insólito episodio.
Conexión Alto Delta, la nueva concesionaria, comenzó el desmalezamiento y el bacheo en la traza. Reconstruirá la rotonda en Victoria
Este viernes continuará muy inestable. Se prevén abundantes lluvias. Bajaron las temperaturas y se esperan máximas de hasta 23°C. Mirá el mapa del alerta.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes que afectará a distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, con condiciones meteorológicas adversas previstas para este jueves y viernes.
Desde la consultora de Victoria Giarrizzo indicaron que el empleo privado en Entre Ríos mejoró 0,5% en septiembre respecto de agosto, pero cayó 0,3% anual. Advierten que las principales bajas se dieron en 2024.
La Estación de Servicio YPF del Agrícola Regional Crespo comenzó a implementar el sistema de autodespacho de combustibles, una modalidad que permite a los clientes realizar la carga de manera autónoma, a través de la aplicación oficial, en un horario determinado y con beneficios económicos asociados.
El caso sucedió en la ciudad de Santa Elena. La víctima pudo contar lo que padeció ante fiscalía, al igual que otros allegados a la joven. Por el momento no hay detenidos.
Unión de Crespo logró una victoria destacada este sábado 10 de enero, al imponerse 2 a 0 frente a Peñarol de Paraná, líder de la Zona 1, en el marco de la 4ª fecha de la Copa Entre Ríos.
Autoridades de un municipio entrerriano envueltos en escándalo. Los incidentes ocurrieron en la vía pública, previo a un evento y no tardaron en viralizarse las instancias.