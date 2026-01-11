Un intendente y una concejal protagonizaron un confuso incidente: hubo denuncia

“Ustedes tienen que pedir disculpas a los concordienses porque en 2023, vos, Enrique Cresto, tus compañeros del Concejo Deliberante…” (…) “sos una sinvergüenza” (…) “vos sos la responsable de los trabajadores municipales despedidos, se cagaron en los concordienses”, se escucha decir al intendente Francisco Azcué, dirigiéndose a la concejal Claudia Villalba -ambos de Concordia-, mientras ambos caminaban a la par y la edil, celular en mano, le reclamaba al presidente municipal una reunión para dialogar acerca de los contratos caídos en la Municipalidad de Concordia.



El audio se vuelve enseguida confuso, lo mismo que las imágenes. Queda claro que Azcué le reprocha por los 900 contratos que su gestión dice haber heredado de la anterior e insiste en que sus predecesores deben pedir perdón a la comunidad. Villalba retruca en dirección contraria cuestionando las cesantías y vinculándolas a la “ineficiencia” del actual gobierno municipal.



Todo ocurre en un ámbito nada propicio para que la dirigencia política dialogue, analice, debata e intente encontrar caminos consensuados de bien común. Van caminando, rodeados de gente, acercándose al corsódromo, epicentro de la Maratón de Reyes.

El entredicho tuvo un capítulo complementario a los cruces verbales. Las grabaciones muestran forcejeos entre Villalba y personas que serían de seguridad.

Desde el entorno de la dirigente peronista, aseguran que fue agredida físicamente, y así lo terminó denunciando la propia concejal en la Comisaría del Menor, el Adolescente y la Familia, acompañada de la abogada María de los Ángeles Petit. Mientras que dirigentes oficialistas divulgaban capturas de pantalla con las que dicen probar lo contrario: que la concejal fue la agresora.

Captura difundida por un dirigente del entorno del intendente Azcué

En la exposición policial, Villalba relata que Azcué habló con responsables de su seguridad. La edil supone que fue para pedirles que se encargaran de alejarla. De inmediato, cuenta Villalba, “una persona de sexo femenino, quien supuestamente se llama Celeste Saucedo, y la Directora de Ceremonial y Protocolo del Municipio, Fátima Arce, me atacan a arañazos y empujones, además de continuas agresiones verbales”. La edil dice además que sufrió “lesiones”.