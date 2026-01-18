OSER: afiliados piden retrotraer el sistema de recetas

Desde la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados a OSER (ADDA OSER) pidieron a las autoridades de la obra social de la provincia que deje sin efecto la implementación de la receta electrónica, por la cantidad de inconvenientes que está generando en la atención de los pacientes.

También reclamaron ante lo que consideran "incumplimientos de prestaciones, convenios, reintegros que se han ido acentuando con el paso del tiempo y traspasa ala nueva obra social de la provincia".

"Luego de escuchar lo dicho por el Vicepresidente de OSER -Dr. García-, así como también recibir y ser parte de los reclamos de los afiliados a la obra social provincial, no podemos dejar de expresarnos respecto de la aplicación obligatoria de las recetas electrónicas para el caso de los medicamentos crónicos. "Genera mucha indignación escuchar tanta palabrería alejada de la realidad por la que pasamos los afiliados, especialmente quienes ven cortados sus tratamientos (enfermos oncológicos, diabéticos, con esclerosis múltiple, transplantados, por ejemplo), viéndose afectada su supervivencia y su calidad de vida; a lo que se suma el cambio en el % de cobertura de plan crónico, o directamente el paso de dichos medicamentos a medicación ambulatoria", indicaron en un comunicado replicado por diario Uno.

Ante tantas idas y vueltas entre el médico, la farmacia y las agencias OSER por parte de los afiliados que presentan pedido de autorización con las planillas de Medicamentos Crónicos, así como información errónea o discimil por parte de los empleados se llegó al hartazgo. "Solicitamos a las autoridades de nuestra Obra Social, que se deje sin efecto la implementación de receta electrónica para los medicamentos aquí mencionados".

La petición se fundamenta por:

La imposibilidad real y concreta de emitir 6 (seis) recetas electrónicas consecutivas mediante sistema; lo cual tampoco está avalado por la legislación nacional.

La necesidad de utilizar -todos los meses- una orden de consulta para solicitar al profesional la respectiva Receta Electrónica, lo cual implica el uso de 12 (doce) órdenes de consulta solamente para dicha receta, sin considerar que también serán necesarias para chequeos anuales, y situaciones de enfermedad que se presentan en cualquier momento del año.

La implicancia de solicitar Ampliación de Cupo de órdenes de consulta más de dos veces al año, situación ésta que también demora, puesto que el pedido se realiza únicamente por la aplicación, y esto conlleva un mínimo de 72 (setenta y dos) horas para su aprobación (o rechazo), y en muchas ocasiones hay que presentarse en la agencia a reclamar porque se vence el plazo y no hay respuesta.

El impacto directo en los presupuestos de los afiliados y de la obra social ante el incremento de las erogaciones que provocará la necesidad de disponer de mayor cantidad de órdenes de consulta.

Lo que conlleva la receta electrónica, dado que admite sólo dos medicamentos en la misma, por lo que, si tenemos prescriptos más medicamentos, se requieren más recetas electrónicas y más órdenes de consulta.

"Apelamos al razonamiento lógico, al sentido común de las autoridades de turno, y les solicitamos que demuestren la agilización de los trámites -según ellos mismos expresan-, además de demandarles una verdadera sensibilidad y empatía por la salud de los afiliados, frente al inhumano trato, que se ve reflejado en los amparos que se presentan ininterrumpidamente", se expresó.

Por otra parte indican que está en las autoridades del Directorio establecer los cambios necesarios del sistema, de modo que más de dos medicamentos por receta electrónica y los seis meses del plan queden habilitados de una sola vez; o se vuelva a la forma anterior por planilla autorizada y retiro en farmacia. "Esta definición no debe dilatarse más de una semana, puesto que está en juego la vida los afiliados a la OSER y su derecho a la salud garantizado por la Constitución Nacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos", puntualizaron.