OSER: afiliados piden retrotraer el sistema de recetas

Desde la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados a OSER (ADDA OSER) pidieron a las autoridades de la obra social de la provincia que deje sin efecto la implementación de la receta electrónica, por la cantidad de inconvenientes que está generando en la atención de los pacientes.
Se confirmó el primer caso de gripe A (H3N2) en la provincia
Esta semana Entre Ríos recibió la notificación desde la cartera sanitaria nacional del primer caso de influenza A (H3N2), correspondiente al subclado K (J.2.4.1). Es una persona adulta que inició síntomas a finales de diciembre de 2025, evolucionó favorablemente sin requerir internación y registra antecedente de viaje internacional reciente.