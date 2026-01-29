Habilitaron un trámite digital para facilitar la transferencia de armas

El Registro Nacional de Armas (RENAR) aprobó la creación de un nuevo trámite digital, denominado “Tenencia por Transferencia Express”, que permitirá a usuarios autorizados de armas gestionar la tenencia de un arma de fuego de manera más ágil, utilizando la plataforma virtual “MiRenar”.

La medida, firmada por el director ejecutivo de RENAR, Juan Pablo Allan, busca reducir los tiempos y simplificar los pasos administrativos para quienes, ya autorizados como legítimos usuarios, quieran adquirir legalmente un arma mediante una transferencia entre particulares.

El nuevo sistema apunta a los miembros de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad nacionales, policías, personal penitenciario y usuarios individuales que se encuentren en regla, sin impedimentos judiciales o administrativos vigentes.

Hasta ahora, los trámites de transferencia de armas implicaban una presentación presencial y una serie de validaciones físicas. A partir de esta resolución, quienes deseen adquirir un arma a otro particular con Código único de Identificación de Material (CUIM) podrán realizar todo el proceso en línea. Se requiere que ambos usuarios —el que entrega y el que recibe el arma— cuenten con la habilitación vigente y la ausencia de antecedentes que impidan el trámite.

La digitalización se enmarca en el denominado “Plan de Transformación Digital Integral del RENAR”. Desde la creación de la plataforma “MiRenar” en 2024, el organismo sumó varias gestiones completamente en línea para trámites como la “Tenencia express” y la solicitud del “CLU digital” (Credencial de Legítimo Usuario).

Mediante la resolución 2/2026, publicada esta madrugada de este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno terminó de autorizar el dictamen favorable de la Dirección de Sistemas de RENAR, que diseñó la plataforma técnica para el proceso. También intervinieron la Dirección Nacional de Administración, Asuntos Jurídicos y Modernización y la Dirección de Coordinación, Gestión Registral y Delegaciones, que garantizaron la viabilidad legal y técnica.

Según el texto, la iniciativa apunta a “agilizar el trámite de tenencia por transferencia de armas con CUIM entre aquellos legítimos usuarios (personas físicas) que posean su condición vigente y sin impedimentos administrativos y/o judiciales”. Es decir, si un interesado cumple con los requisitos legales y administrativos actuales, podrá obtener la tenencia válida sin pasar por trámites presenciales.

Además, la tasa aplicable será la que corresponde a la tradicional Solicitud de Credencial de Tenencia de Arma (20 unidades RENAR) y a la Solicitud de Tarjeta de Control de Consumo de Munición (10 unidades RENAR).

Según dejaron asentado en la resolución, “el trámite será gestionado exclusivamente a través de la Plataforma Digital ‘MiRenar’ o la que en el futuro la reemplace”.

Juan Pablo Allan, como director ejecutivo, instruyó a la Dirección de Sistemas para que adopte “las medidas necesarias para la puesta en marcha operativa del presente trámite, coordinando su implementación con la Dirección Nacional de Registro y Delegaciones y demás áreas competentes”. La instrucción fue publicada en el Boletín Oficial y publicada íntegramente en la edición digital.

La digitalización completa del proceso de transferencia de armas representa un cambio decisivo para los usuarios legales, las fuerzas policiales y el control estatal en la circulación de armas, reduciendo los cuellos de botella tradicionales de la administración pública.

Simplificaron un trámite clave para la importación y exportación de armas

Hace unos meses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un cambio clave en la gestión de permisos para la importación y exportación de armas, municiones, pólvora y explosivos en la Argentina.

A partir de la Resolución General 5789/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo dispuso que estos trámites deberán realizarse exclusivamente a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), un sistema digital que centraliza y simplifica los procedimientos vinculados al comercio internacional.

Esta medida responde a la necesidad de modernizar y transparentar el control estatal sobre materiales considerados de alto riesgo, en línea con lo dispuesto por la Ley N° 20.429 y sus decretos reglamentarios. Hasta ahora, la autorización para importar o exportar armas y explosivos requería una serie de gestiones presenciales y presentaciones ante distintos organismos, lo que generaba demoras y dificultades para el seguimiento de cada operación. Con la nueva disposición, la totalidad del proceso quedará digitalizada y bajo un único canal oficial.

