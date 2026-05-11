Salió marcha atrás y terminó montada en una camioneta

Un impresionante, por la imagen que dejó, e insólito choque sucedió durante esta mañana en Rondeau y Buchanan, en la zona norte de Rosario. Un auto quedó montado arriba de un utilitario que se encontraba estacionado. Un menor de 9 años que pasaba en bicicleta sufrió heridas, aunque estaba fuera de peligro.

Según las primeras informaciones recopiladas por el móvil de El Tres, y que todavía estaban bajo investigación, una mujer de 91 años quiso salir del garaje de su casa. Al momento de ir marcha atrás, el acelerador se le habría trabado y cruzó toda la calle hasta embestir a la camioneta que no tenía ocupantes adentro.

Además de la camioneta, el vehículo chocó con una bicicleta en el que se trasladaban una mujer y un chico de 9 años que resultó herido tras el impacto. El niño fue trasladado al Hospital de Niños Zona Norte y se encuentra fuera de peligro.

El conductor del utilitario había descendido minutos antes para hacer un trámite y de esta forma evitó el impacto. De acuerdo a los datos de uno de los testigos, la señora de 91 años continuó acelerando y fue por ese motivo por el que la camioneta terminó volcando.