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Condenaron a un hombre en Entre Ríos por explotación sexual

Lo sentenciaron a diez años, ya que había llevado a una joven desde Chaco hasta Concepción del Uruguay por medio de engaños.
Policiales/Judiciales17 de junio de 2026


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Tribunal-Oral-Federal-de-Concepcion-del-Uruguay

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Concepción del Uruguay condenó hoy a diez años de prisión a un hombre de esta provincia por engañar, trasladar y explotar sexualmente a una adolescente en situación de vulnerabilidad, oriunda de la provincia de Chaco.

Los hechos ocurrieron en un prostíbulo ubicado en Concepción del Uruguay, al sur de la provincia, donde la víctima fue sometida mediante golpes y amenazas por parte de Rubén Alberto Cabra, alias "Petro".

La jueza Mariela Emilce Rojas, quien integró de forma unipersonal el tribunal, consideró a Cabra como autor de los delitos de 'promoción y facilitación de la prostitución, agravado por haber mediado engaño y amenaza y trata de personas'.

Además, en sintonía con lo solicitado por la fiscal Josefina Minatta en su alegato, dispuso una reparación de 65.292.000 pesos en concepto de indemnización integral para la damnificada y ordenó el decomiso y embargo preventivo del local comercial donde se produjo el delito.

Con respecto a ello, consideró que se debía destinar al pago de la indemnización dispuesta y, en caso de existir un remanente, ponerlo a disposición del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los hechos comenzaron en 2006 cuando la víctima, de entonces 17 años, recibió una oferta laboral engañosa en la ciudad chaqueña de Villa Ángela. Una vez trasladada a Concepción del Uruguay, fue recibida en el prostíbulo denominado Snack Bar donde fue obligada a prostituirse bajo un régimen de violencia física y amenazas que se extendió hasta octubre o noviembre de 2008.

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