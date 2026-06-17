Exempleado de un casino entrerriano fue condenado por manipular una ruleta

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia adelantó su veredicto en una causa por corrupción que involucra al casino y sala de juegos de la localidad de San Salvador. El imputado, un hombre de 69 años, fue hallado culpable de cometer fraudes reiterados contra el Estado provincial mediante la alteración de sistemas informáticos y de seguridad.

La pena impuesta por el vocal del tribunal concordiense, Aníbal Lafourcade, consiste en dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Al tratarse de una condena de ejecución condicional, el hombre no irá a prisión de forma efectiva, pero deberá cumplir estrictamente con una serie de pautas impuestas por la Justicia durante los próximos dos años.

Entre las obligaciones fijadas se destacan la realización de tareas comunitarias en el Hospital San Miguel de San Salvador, efectuar donaciones a entidades de bien público, mantener un adecuado comportamiento social y la prohibición absoluta de mantener contacto o acercarse a los testigos que declararon en la causa.

Los hechos ventilados durante el debate oral y público ocurrieron los días 8 y 12 de septiembre de 2019. Según logró acreditar el Ministerio Público Fiscal, el condenado se desempeñaba como subtesorero de la sala de juegos y casino dependiente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) en San Salvador.

Aprovechando su función y en complicidad con otro empleado, el condenado llevó a cabo maniobras fraudulentas sobre una ruleta electrónica y, de forma paralela, manipuló el sistema de videovigilancia de la sala para evitar quedar registrado. Mediante este método, lograron la emisión espuria de tickets de juego que posteriormente fueron cobrados por caja, generando un perjuicio económico directo a las arcas del organismo provincial, indica Concordia Policiales.