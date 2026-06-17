google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Exempleado de un casino entrerriano fue condenado por manipular una ruleta

Un exsubtesorero de una sala de juegos fue condenado por fraudes reiterados contra el Estado tras manipular una ruleta electrónica y sistemas de vigilancia.
Policiales/Judiciales17 de junio de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

l_1781689800_42664

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia adelantó su veredicto en una causa por corrupción que involucra al casino y sala de juegos de la localidad de San Salvador. El imputado, un hombre de 69 años, fue hallado culpable de cometer fraudes reiterados contra el Estado provincial mediante la alteración de sistemas informáticos y de seguridad.

La pena impuesta por el vocal del tribunal concordiense, Aníbal Lafourcade, consiste en dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Al tratarse de una condena de ejecución condicional, el hombre no irá a prisión de forma efectiva, pero deberá cumplir estrictamente con una serie de pautas impuestas por la Justicia durante los próximos dos años.

Entre las obligaciones fijadas se destacan la realización de tareas comunitarias en el Hospital San Miguel de San Salvador, efectuar donaciones a entidades de bien público, mantener un adecuado comportamiento social y la prohibición absoluta de mantener contacto o acercarse a los testigos que declararon en la causa.

Los hechos ventilados durante el debate oral y público ocurrieron los días 8 y 12 de septiembre de 2019. Según logró acreditar el Ministerio Público Fiscal, el condenado se desempeñaba como subtesorero de la sala de juegos y casino dependiente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) en San Salvador.

Aprovechando su función y en complicidad con otro empleado, el condenado llevó a cabo maniobras fraudulentas sobre una ruleta electrónica y, de forma paralela, manipuló el sistema de videovigilancia de la sala para evitar quedar registrado. Mediante este método, lograron la emisión espuria de tickets de juego que posteriormente fueron cobrados por caja, generando un perjuicio económico directo a las arcas del organismo provincial, indica Concordia Policiales.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
WhatsApp Image 2026-06-18 at 09.26.10

Lazos de Amistad adquirió un terreno y proyecta su sede propia

Estación Plus Crespo
Crespo18 de junio de 2026
La agrupación comenzó a perimetrar el lote. Con actividades, reúnen fondos para las gestiones administrativas que deriven en la autorización de la construcción de su sede, a concretarse en etapas. Integrantes se entusiasman con un sueño que ya tiene su lugar.
auto vereda

Nuevas disposiciones y sanciones para el uso de veredas en Crespo

Estación Plus Crespo
Crespo19 de junio de 2026
Este jueves se promulgó la ordenanza aprobada por unanimidad. Qué establece sobre vehículos estacionados, depósito de materiales de construcción, bicicleteros, cartelería, mercadería y otros elementos que suelen aparecer en la urbanización.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo