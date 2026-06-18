Polémica por el prode del Mundial de Mercado Pago: lo acusan de operar como casa de apuestas sin habilitación
Nacionales18 de junio de 2026
La entidad que nuclea a controladores del juego alertó que podría enmarcarse en el delito penal de juegos de azar sin habilitación. El 'Fixture 2026' recrea el tradicional prode en formato de billetera virtual. Permite a usuarios pronosticar resultados de partidos y competir por premios en dinero.
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