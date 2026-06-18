Polémica por el prode del Mundial de Mercado Pago: lo acusan de operar como casa de apuestas sin habilitación

En medio de los proyectos de ley que entraron al Congreso recientemente para combatir las apuestas ilegales y prevenir la ludopatía , y las advertencias de distintas organizaciones en pleno Mundial sobre los riesgos que significan para los menores las promociones con influencers de casinos online que no tienen licencia oficial, la cámara que agrupa a las loterías intimó a Mercado Pago por su prode, 'Fixture 2026', y cuestionó sus torneos entre usuarios por su funcionamiento y encuadre legal.

En la nota que le envió, la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales ( ALEA ) –que nuclea a los organismos estatales que regulan, administran y controlan la actividad lúdica– consideró que la iniciativa “ presenta características que podrían ser encuadradas como captación de apuestas sin autorización , en los términos del artículo 301 bis del Código Penal, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva”. Así, acusó al vertical financiero de Marcos Galperin de operar como un juego de azar sin habilitación.

Luego de que estalló la polémica, esta tarde hubo negociaciones entre las partes y, según pudo saber Clarín, Mercado Pago se comprometió a hacer algunas modificaciones en la herramienta, que viene actualizando desde que la lanzó a comienzos de mes, en la previa de la Copa del Mundo, no solo en el país, sino también en Brasil, México y Uruguay.

La misma recrea en la billetera virtual el tradicional prode, desaparecido en 2018 con la eliminación de Lotería Nacional: permite a usuarios pronosticar los resultados de los partidos y competir por premios en dinero.

Así, reparte millones de pesos cada día, con 2.000 órdenes de compra para usar en Mercado Pago y Mercado Libre, y los usuarios con mejor desempeño compiten respondiendo preguntas por $ 20 millones diarios. Al cierre del torneo, los tres primeros del ranking participarán en una trivia por US$ 50.000, US$ 20.000 y US$ 10.000, respectivamente.

A su vez, permite crear grupos de hasta 50 personas para que compitan entre sí, donde se puede elegir entre dos formatos: 'amistoso, “por el honor”, resalta la opción; o 'por los porotos', como denomina ahora la app. Aunque en este caso ya no se refiere explícitamente a dinero, sino que está expresado de forma simbólica tras el cambio, el monto no puede superar los $ 70.000 por persona. El ganador del premio, que puede ascender consecuentemente a $ 3.500.000 si 50 ponen esa cifra, se lleva el 70% de él; el segundo, el 20%; y el tercero, el 10% de los 'porotos acumulados'.

Se puede jugar en formato 'amistoso' o 'por los porotos'. Foto: archivo

Según los últimos datos de la compañía, 'Fixture 2026' ya registró más de 2,3 millones de argentinos que cargaron 60 millones de resultados, de los cuales 90% cree que la Selección ganará los tres partidos de la primera fase de grupos: para el debut ante Argelia, 40% se inclinó por un triunfo de 2-0; mientras que para el de Austria, 30% pronosticó el mismo resultado; en tanto que para el de Jordania, la mayoría previó un 3-0.

El malestar que generó en el sector la propuesta de Mercado Pago, −que actualmente es su principal proveedor financiero, al ser el medio de pago más usado de los jugadores− se debe a que su lanzamiento se da mientras las plataformas legales buscan diferenciarse de las ilegales con una regulación acorde y la Justicia avanza en el bloqueo de ellas, como la que dispuso de Polymarket en marzo la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad (FEJA), a partir de una denuncia de Lotería porteña.

Para ALEA, el accionar podría encuadrarse en el delito de juegos de azar sin autorización. Foto: archivo

El Código Penal sanciona con prisión de tres tres a seis años a quien explote, administre, opere u organice, por sí o a través de terceros, juegos de azar sin autorización legal. El artículo en cuestión fue incorporado a la Ley 27.346 y abarca a locales físicos clandestinos y plataformas virtuales que funcionan sin el aval de las autoridades jurisdiccionales competentes.

En ese sentido, deja ser una falta o contravención para convertirse en un delito federal o provincial, con penas de cumplimiento efectivo o en suspenso, dependiendo de los antecedentes.

La postura de Mercado Pago

Para Mercado Pago −que no es patrocinador oficial ni está avalado oficialmente por la FIFA−, 'Fixture 2026' “no recauda ni redistribuye dinero de los usuarios en ninguna instancia”, al ser una experiencia gratuita para mayores de 18 años que no requiere compra, pago ni desembolso alguno. Aseguró también que los menores que tienen cuenta en Mercado Pago para ahorro, por ejemplo, no tienen acceso al 'Fixture 2026'.

“Los participantes completan los resultados, acumulan puntos y compiten por premios, que se obtienen respondiendo correctamente una trivia de conocimiento general. El resultado depende exclusivamente de la habilidad del participante”, se defendió la compañía.

Para Mercado Pago, 'Fixture 2026' “no recauda ni redistribuye dinero de los usuarios”. Foto: archivo

Sobre los grupos de amigos, aclaró que en ningún caso existe obligación de hacer una transferencia, sino que es una decisión de cada jugador, ya que Mercado Pago no intercede en ello. Es decir, no maneja ese dinero.