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Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial

El economista Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial, y trabajará en Casa Rosada junto al mandatario Javiera Milei.
Nacionales19 de junio de 2026


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El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni a través de su cuenta de X, luego de mantener una reunión con el Presidente en la Quinta de Olivos.

"Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente", expresó.

También el asesor presidencial Santiago Caputo saludó la designación con un mensaje en redes sociales: "Felicitaciones Adrián Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen".

Con la llegada de Ravier, el Gobierno apuesta a renovar el área de comunicación oficial en un contexto marcado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni.

Ravier, de 48 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y desarrolló una extensa trayectoria académica como docente en distintas universidades, entre ellas la UBA, ESEADE, UCES, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina. Actualmente dicta clases de Macroeconomía en la UCEMA y de Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa.

En el plano político, fue electo diputado nacional en 2025 tras encabezar una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en La Pampa, donde además preside el partido oficialista.

El economista mantiene una estrecha relación con Javier Milei, con quien compartió actividades académicas y editoriales, entre ellas la presentación del libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

La designación marca una nueva etapa en la estrategia comunicacional del Gobierno, con la incorporación de una figura cercana al Presidente y de perfil técnico para ocupar uno de los cargos de mayor exposición pública de la administración nacional.

NA

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