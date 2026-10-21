Javier Milei calificó de “impresentable y dictador” al presidente de España, Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei atribuyó la suba del riesgo país al contexto internacional y al historial crediticio de la Argentina. Así lo expresó el mandatario esta mañana durante un discurso en el Nueva Economía Forum, en Madrid, España.

"Cuando nosotros ganamos las elecciones, el Riesgo País estaba en 3.000 puntos. Con mucho esfuerzo lo bajamos a 400 puntos, pero bueno vivimos en un mundo convulsionado", inició Milei.

En esa línea, continuó: "La Argentina tiene todo una mala historia crediticia por haber sido el máximo delfaulteador serial de la historia moderna. Además, tenemos enfrente a una peste peor que los orcos (en referencia al kirchnerismo)".

"En un contexto internacional más picante, hoy estamos con un poco más de riesgo país, pero Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal en la línea financiera. Cuando asumimos, la deuda consolidada era del 100%. Ahora es el del 39%", admitió el Presidente.

Para finalizar, aseguró que, "cuando se tranquilice el escenario internacional y los argentinos validen este rumbo, sin lugar a dudas la Argentina va camino a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país".

Apuntó contra Pedro Sánchez

En el arranque de su alocución, Milei ponderó a "la civilización española". No obstante, calificó de “impresentable y dictador” al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la vez que hizo un llamamiento al "liberalismo" a "sacar a los socialistas a patadas" el próximo 29 de noviembre.

Agencia NA