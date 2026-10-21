Electrolux cierra su fábrica en Rosario y 200 trabajadores quedan sin empleo

El cierre definitivo de la planta de Electrolux en Rosario quedó formalizado tras un acuerdo entre la empresa y los trabajadores que todavía permanecían en el establecimiento. La resolución alcanza a unos 200 empleados y marca el final de la actividad industrial de la firma en la ciudad.

El entendimiento se alcanzó en la previa del vencimiento de la conciliación obligatoria, que había abierto una instancia de negociación entre la compañía y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Según lo acordado, los operarios recibirán las indemnizaciones calculadas de acuerdo con la legislación laboral anterior, más una suma adicional equivalente a cinco salarios.

La definición cierra un conflicto que se había profundizado a fines de septiembre, cuando la multinacional anunció que dejaría de fabricar electrodomésticos en su establecimiento rosarino. La decisión puso en riesgo los puestos de trabajo que aún se conservaban después de una sucesión de recortes, suspensiones y retiros voluntarios.

Del recorte de la producción al cierre definitivo

La salida de Electrolux se produjo después de una reducción progresiva de las actividades en la planta. En los últimos meses, la fábrica había discontinuado distintas líneas de producción y los freezers habían quedado como el último producto elaborado en el establecimiento.

Con el cierre, la compañía dejará de fabricar en Rosario y pasará a abastecer el mercado argentino mediante productos importados. Sin embargo, continuará con sus operaciones comerciales en el país a través de las marcas Electrolux y Gafa, según había informado la empresa al comunicar su decisión.

La multinacional fundamentó el cambio en una revisión de su estrategia de negocios y en la necesidad de adaptar sus operaciones a las condiciones del mercado. Desde el sector sindical, en cambio, cuestionaron el rumbo adoptado y señalaron el avance de las importaciones como uno de los factores que afectan a la industria nacional.

La UOM insiste con la reapertura

Pese al acuerdo económico alcanzado para las desvinculaciones, el gremio metalúrgico sostiene que el conflicto no está resuelto desde el punto de vista productivo.

Antonio Donello, secretario general de la UOM Rosario, ratificó que la organización continuará reclamando la reapertura de la fábrica y defendió la necesidad de preservar la producción local frente al ingreso de bienes importados.

El planteo sindical apunta a evitar que el pago de las indemnizaciones se convierta en el cierre definitivo de una etapa industrial que durante años generó empleo en la ciudad. No obstante, el entendimiento alcanzado con los trabajadores confirma el fin de la actividad fabril de Electrolux en Rosario.

Un nuevo golpe para la industria regional

La salida de la compañía representa otro retroceso para el sector de los electrodomésticos de línea blanca, una actividad con presencia histórica en Rosario y su zona de influencia.

El cierre también se produce en un contexto complejo para la industria metalúrgica argentina. De acuerdo con el informe mensual citado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), el sector trabajaba al 40,2% de su capacidad instalada.

La situación de Electrolux vuelve a poner en primer plano el debate sobre el futuro de la producción nacional, el impacto de las importaciones y la pérdida de puestos de trabajo industriales. Para los empleados afectados, el acuerdo indemnizatorio establece las condiciones de salida, mientras que el reclamo gremial por la continuidad de la fábrica permanece abierto.

El Norte