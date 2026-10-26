Las fábricas de Fiat y Peugeot terminan el año con vacaciones adelantadas y suspensiones

La automotriz Stellantis dueña en la Argentina de las fábricas de Fiat y Peugeot está encarando un final de año con malas noticias para sus operarios ya que la mayoría de las 5.000 personas que trabajan en las dos plantas atravesará semanas con suspensiones y vacaciones anticipadas hasta retomar su actividad normal prevista recién para mediados de enero.

El motivo es la fuerte caída de ventas en particular de los modelos de Peugeot que se producen en el país (208 y 2008) pero también por el menor volumen de exportaciones de las flamantes pick ups que salen de la planta de Córdoba Fiat Titano y la RAM Dakota.

Desde este lunes la fábrica de Peugeot en la localidad de El Palomar suspenderá su actividad casi por completo hasta el 18 de enero: de las 18 semanas que restan hasta esa fecha está previsto que haya producción de vehículos sólo durante dos semanas entre fines de noviembre y comienzos de diciembre en tanto los días remanentes los operarios quedarán suspendidos o hacia fin de año con vacaciones anticipadas hasta mediados de enero.

En la planta de Córdoba en tanto ya se está trabajando de manera normal pero con una producción ralentizada en la línea de pick ups que comenzó hace sólo un año y demandó una inversión de 385 millones de dólares. Para comienzos de diciembre esa línea saldrá de producción hasta el 18 de enero.Otra área completa de la fábrica de Córdoba continuará trabajando con normalidad: es el caso de la línea de producción donde sale el Fiat Cronos cuya producción continuará de manera normal hasta fin de año.

También está previsto un inicio de producción sin sobresaltos en la nueva fábrica de motores que será inaugurada en el predio industrial cordobés a comienzos del mes que viene. Esa nueva fábrica abastecerá de motores nafteros e híbridos tanto a las pick ups cordobesas como a otras plantas donde se fabrican modelos de Stellantis en Uruguay (Nordex del empresario Manuel Antelo) como la de la localidad brasileña de Pernambuco donde se producen modelos de Jeep y RAM.

La información fue consignada este fin de semana en el sitio especializado A Rodar Post y fue confirmada por fuentes de Stellantis Argentina. “Estamos ajustando la producción a la demanda actual sin despedir un solo operario” destacaron.El jueves el titular de la filial Martín Zuppi había descartado que alguna de las dos fábricas argentina vaya a cerrar.

En rueda con periodistas en Salta donde estaba presentando un nuevo modelo de Jeep Zuppi dijo “la posición oficial de Stellantis Argentina es de continuidad productiva total tanto en la planta de El Palomar como en la de Córdoba las cuales siguen y seguirán operando con normalidad”.

De esa manera buscó relativizar las fuertes declaraciones que dos semanas atrás había hecho desde Brasil su superior dentro de la empresa Herlander Zola.

A comienzos de octubre en Brasil Zola había dicho que las dos fábricas de Stellantis en Argentina no tienen garantizada su continuidad: “Dependiendo del mercado las regulaciones y la competitividad del producto podríamos trasladarnos de una a otra mantener ambas cerrar una y conservar la otra o cerrar ambas” dijo el directivo brasileño a medios de ese país.

A nivel de ventas el modelo de Stellantis más castigado en lo que va del año es el Peugeot 208 que vendió 10.000 unidades menos a nivel local en los primeros nueve meses del año (los patentamientos de casi 25.000 unidades entre enero y septiembre de 2025 pasaron a apenas más de 15.000 unidades en el mismo período de este año una caída de 383%). En el caso del 2008 que acumula 8.656 patentamientos en nueve meses el retroceso fue de 325%.

En mayo Peugeot eliminó un turno de producción en la fábrica de El Palomar y abrió una lista de retiros voluntarios a la cual habrían adherido unos 600 operarios. Los dos modelos son relativamente recientes ya que el Peugeot 208 comenzó a ser producido hace tres años y el 2008 hace dos. Pero por el segmento y el precio en el cual compiten quedaron entre los más expuestos a la competencia china que ingresó desde fines del año pasado dentro del cupo sin aranceles destinado a la importación de modelos de motorización híbrida y eléctrica.

Clarín