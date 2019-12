Lemos ratificó la acusación contra Varisco, Hernández y Bordeira

Luciana Lemos, una de las procesadas en la megacausa por narcotráfico en Paraná, ratificó la acusación contra el exintendente Sergio Varisco, el exconcejal Pablo Hernández y la exfuncionaria Griselda Bordeira.

Lo hizo este viernes, en la última audiencia en la que se ventila las causas #Narcomunicipio y #Narcoavioneta.

“Se dijeron muchísimas cosas que son mentiras”, dijo la ex pareja de Tavi celis en la última audiencia de la causa NarcoMunicipio y NarcoAvioneta

“Cada cosa de lo que dije es verdad, cada una de las cosas que dije. Por ahí hay cosas que no se entienden, porque no hicieron preguntas entonces me explayé como pude. Ellos saben cada cosa que describí, ellos saben cada cosa de lo que me hicieron pasar, y ahora vienen a decir que es mentira cuando ellos saben bien todo lo que hicieron, y ahora resulta que yo soy la que miento cuando ellos saben bien todo lo que hicieron, los tres”, así comenzó su descargo Luciana Lemos, ex pareja de Daniel Tavi Celis y en cuya acusación se basa la causa Narcomunicipio.

Lemos ratificó cada una de sus declaraciones y dijo que los preopinantes mintieron. “Yo pensaba que Pablo Hernández puede ser una víctima de Sergio Fausto Varisco, pero ahora digo no, no lo es, es tal cual como ellos, todos se sentaron acá a mentir, cuando ellos saben bien las cosas que hacían y las que aún a veces siguen haciendo. Entonces ratifico todo lo que yo dije y si por ahí hay dudas algún día se aclarará porque no tengo problemas en decirle las cosas. Es todo lo que tengo para decir”.

“Si ustedes saben las veces que yo quería hablar y no se me permitía, hasta que un día tuve que mandar yo una nota al penal al juzgado para que me dejen hablar. Cuando me presenté a hablar la doctora Quiroga dijo que no apoyaba esta declaración, Cuando terminé de declarar la señora me dijo disculpame, no sabía lo que estabas pasando. Entonces creo que ningunearon de todas formas al señor juez, que yo no conozco, y también a mi porque decían que era mentira porque yo sabia todas las cosas que pasaban. Siguen mintiendo, siguen mintiendo”.

“Yo se que es difícil para ustedes escucharlos a ellos y escucharme a mi y tomar una decisión. Pero yo creo en la justicia y se que va a salir la verdad de todo”, le dijo al Tribunal.

Respeten a la señora Lemos.

En medio de su extensa intervención en la que no faltaron las lágrimas uno de los imputados le dijo: "Trola ya vas a ver". Fue entonces que la defensora pidió protección para Luciana Lemos.

La declaración de Celis

"Soy culpable de la causa que reconozco mi delito", expresó Daniel Celis durante la audiencia de este viernes, la última posibilidad de hablar para los acusados de las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta.

Tavi Celis despegó de la causa de Narcotráfico a el exintendente Sergio Varisco, al exconcejal Pablo Hernández, a la exfuncionaria Griselda Bordeira y a Luciana Lemos.

"Pido perdón a Luciana Lemos por haberla metido en esto. Ella es inocente de la causa. Bordeira, Hernández, Varisco no tienen nada que ver. Yo necesitaba dinero. El intendente incumplió muchas promesas. Dios se encargará por todo el daño que él causó, pero Varisco nada tiene que ver con la causa", expresó.

“Quiero que la Justicia sea para todos y todas”, finalizó Celis quien leyó sus palabras de un papel.

El descargo de Sergio Varisco

"Se me acusa de ser de financiador de una banda. Para los que no me conocen, desde los 80 le dedique siempre a la política. No tengo auto, casa, no tengo cuenta bancaria. El norte mío, de mi familia es la honestidad. Durante dos años sufrí un calvario. La estigmatización que me digan narco. De agredirme", inició su descargo el exintendente.

"Nunca vendí ni consumí drogas. No tomo alcohol, solo fumo. Tengo bronca por muchas mentiras. Se dijo que los camiones de la Municipalidad eran usados para llevar drogas, y acá se demostró que no era así", continuó.

"Hice la indagatoria, son 150 páginas de declaración. Quiero poner a salvó mi conducta, mi pasado. No hay escuchas mías sobre el tema drogas. Las cuatro o cinco escuchas, que la Fiscalía insiste en involucrarme, hablan de temas políticos".

"Pese a la denuncia, seguí adelante. Con ética y honestidad. Pese al pedido de renuncia", continuó." Se aclaró como fue la relación política, cómo se incorporó el personal.

Varisco criticó a los peritos de la Policía Federal y aseguró que hay controles internos muy serios en la Municipalidad.

UNO