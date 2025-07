Una mujer oriunda de Colonia Ensayo está siendo investigada por presuntas estafas en la organización de viajes turísticos desde Paraná y zonas aledañas. Al menos 45 personas denunciaron haber abonado sumas de dinero por un tour a Mendoza, que finalmente no se concretó.

Los denunciantes aseguraron que el colectivo nunca llegó al punto de salida el pasado sábado a las 16, pese a haber abonado anticipadamente montos considerables. Según testimonios recabados por Elonce, Carina Spahn era la responsable de organizar los viajes.

Tras la difusión de las denuncias, Spahn aseguró a Elonce que reintegrará el dinero a los damnificados “esta semana o a más tardar la próxima”, y argumentó que actualmente no se encuentra en condiciones de salud. “Tengo turno con el neurólogo este jueves”, expresó en un audio enviado a nuestro medio. Además, pidió “entendimiento y respeto”; y sostuvo: “No me escondo de nadie. Lo que hice fue de corazón, pero no estoy bien”.

La fiscal Patricia Yedro quedó a cargo de la causa y comenzó a evaluar las medidas judiciales pertinentes, entre ellas, allanamientos, localización de la denunciada y el análisis de las posibilidades de recuperar el dinero perdido.

El caso se tornó más complejo al conocerse que no se trataría de un hecho aislado. Según confirmaron fuentes consultadas, también existen denuncias previas por viajes cancelados a Catamarca (en abril) y a Salta (en mayo). Asimismo, hay personas afectadas de la localidad de Diamante, lo que amplía el alcance de la presunta maniobra.

Los damnificados exigen la devolución inmediata del dinero y advierten que continuarán avanzando con acciones legales.