Comenzó la distribución del Impuesto Inmobiliario Urbano en Crespo

Estacion Plus Crespo

Tras algunas recientes modificaciones y habiendo quedado definido el calendario de vencimientos del Impuesto Inmobiliario Urbano, la boleta pronto estará en mano de los contribuyentes de la ciudad. Así lo confirmó la responsable de la Oficina de ATER Crespo, Daiana Fontana, que en diálogo con FM Estación Plus Crespo informó: "Las boletas llegaron el viernes último e inmediatamente comenzaron a clasificarse los paquetes que le serán asignados a cada distribuidor. Este lunes 27 van a estar saliendo por primera vez a la calle. Va a llegar a cada domicilio, como todos los años. Se estará repartiendo hasta el 7 de febrero. No obstante, si por alguna razón hasta esa fecha algún vecino no lo recibió, que se acerque a la oficina".

Servicios de todo tipo han sufrido incrementos en los últimos tiempos y el Impuesto Inmobiliario Urbano 2020 no será la excepción. Al respecto, la titular de la oficina local explicó: "En líneas generales han llegado con un aumento de entre el 50% y 60%, comparado con el año anterior y siempre teniendo en cuenta que la relación porcentual se calcula sobre el valor básico. A veces se cae en el error de considerar únicamente el monto final que se abonó, pero hay que observar los datos que figuran en el recuadro de la izquierda de la boleta, donde consta el valor básico, entre otros conceptos y en base a ello se establece el porcentaje de variación".

"Llega el Anticipo Único para pagar todo el año o la opción del Primer Bimestre", afirmó Fontana, al tiempo que especificó que "sólo disponemos del Impuesto Inmobiliario Urbano, ya que el Rural estará emitiéndose en el mes de abril".

Para los alcanzados por el impuesto provincial que comenzó a distribuirse, cabe recordar que los vencimientos estará operando los días: 10, 11 y 12 de febrero para los inmuebles de los primeros dígitos; y 19, 20 y 21 de febrero para el segundo vencimiento, respectivamente.