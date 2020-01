Anuncian un fin de semana soleado y caluroso en Entre Ríos

El Departamento de Meteorología de Entre Ríos elaboró un informe con el pronóstico extendido en la provincia. Según indican, se anuncian temperaturas altas, que pueden llegar hasta los 34, 35 y 36 grados. Las sensaciones térmicas serán superiores.

"Se estima durante el día de hoy la masa de aire cálido vuelva a reinstalarse gradualmente. Son buenas las condiciones previstas para los próximos días e incluso para días del fin de semana, pero con temperaturas elevadas. En especial se observan muy elevadas para el domingo y el lunes, con muy alta sensación térmica", indican.

Por ello, se recomienda mantener una adecuada hidratación y precaución ante esfuerzos prolongados con exposición solar. También se recomienda mantener protección de la radiación solar.

Para el día martes se estiman condiciones de inestabilidad que podrían ser significativas. Si bien la etapa de mayor inestabilidad estaría concentrada entre la tarde y la noche de dicho día, las condiciones no terminarían de mejorar y la inestabilidad podría volver a manifestarse durante el miércoles y parte del jueves de la próxima semana.

PRONÓSTICO PARA HOY VIERNES

Vientos muy débiles y variables, ocasionalmente calmos. Fresco en las primeras horas. Despejado, con probables neblinas aisladas. Buenas condiciones. Luego por la tarde vientos rotando a débiles del E y muy poco nuboso a despejado. Cálido. Vientos rotando a débiles del NE durante la noche y manteniéndose despejado. Temperatura máxima en ascenso. Condición VERDE. Temperatura Máxima pronosticada: entre 29 y 31° C. / S. T. máxima: 30 a 32° C. Mayores sobre el Oeste de la provincia.

PRONÓSTICO PARA EL SÁBADO

Vientos débiles del NE. Despejado en la mañana. Luego por la tarde vientos rotando a débiles del N y nubosidad en ligero incremento temporario. Temperatura en rápido ascenso. Cálido a caluroso. Alta sensación térmica. Temperatura mínima en leve ascenso o en ascenso y máxima en ascenso. Condición VERDE. Temperatura Mínima pronosticada: entre 18 y 20° C. / S. T. mínima: 17 a 19° C. Menores sobre el Sudeste de la provincia. Temperatura Máxima pronosticada: entre 31 y 33° C. / S. T. máxima: 32 a 35° C. Mayores sobre el Oeste de la provincia.

PRONÓSTICO PARA EL DOMINGO

Vientos débiles del NE y N. Poco o muy poco nuboso en la mañana. Luego por la tarde vientos débiles del N y poco nuboso. Caluroso. Alta sensación térmica. Temperatura mínima en ascenso y máxima en ascenso o en leve ascenso. Condición VERDE a AMARILLA ( por altas temperaturas ). Temperatura Mínima pronosticada: entre 20 y 22° C. / S. T. mínima: 19 a 21° C. Menores sobre el Sudeste provincial. Temperatura Máxima pronosticada: entre 32 y 34° C. / S. T. máxima: 34 a 37° C. Mayores sobre Centro Oeste de la provincia.

PRONÓSTICO PARA EL LUNES

Vientos débiles del NE, rotando a débiles y moderados del N. Brumoso. Poco nuboso en la mañana. Temperatura en rápido ascenso. Luego por la tarde vientos débiles y moderados del NE y N. Poco nuboso y caluroso a muy caluroso. Alta a muy alta sensación térmica. Temperatura mínima en marcado ascenso y máxima en ascenso. Condición VERDE a AMARILLA ( por altas temperaturas ). Temperatura Mínima pronosticada: entre 23 y 24° C. / S. T. mínima: 22 a 23° C. Menores sobre el Sur provincial. Temperatura Máxima pronosticada: entre 34 y 36° C. / S. T. máxima: 38 a 41° C. Mayores sobre Oeste de la provincia.

