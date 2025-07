Brutal ataque al presidente del Partido Libertario de Entre Ríos

En declaraciones a Radio Plaza, Gastón Chanseaud presidente del Partido Libertario de Entre Ríos, se refirió con cautela a lo ocurrido y expresó su desconcierto por el episodio: "Esto es una cuestión muy sensible. Mi partido político y yo en particular, somos gente nueva y no estuvimos en política antes. No estoy acostumbrado a esto. Lo voy a tomar a esto con mucha precaución".

El dirigente libertario señaló además que la agresión no le pareció espontánea: "Me sorprende mucho la organización del ataque. Más allá de eso, hasta ahora no tengo cómo acreditar el motivo. Espero que en el expediente penal se pueda dilucidar bien qué pasó".

Sobre la causa judicial, Chanseaud confirmó que hay personas identificadas: "Los autores están imputados y yo quiero saber el motivo. Me cuesta creer. Quiero saber cuáles fueron las razones del ataque. En el video se ve que tres veces me pegan una patada en la cabeza".

Más allá de su caso personal, el dirigente advirtió sobre el contexto de creciente violencia social que, a su entender, atraviesa al país: "La ciudad no puede creer lo que pasó. Lo importante no es el caso particular, sino que es un hecho que el contrato social de convivencia está roto. El costo de cometer un delito violento es nada. Cualquier persona está dispuesta. Acá necesitamos penas más graves para estos violentos. Realmente deben agravarse las penas y agilizar los trámites. No puede ser que desde la denuncia pasaron 72 horas para que llegue el caso a la Fiscalía".

A pesar del violento episodio, Chanseaud aseguró que no cambiará su rutina. "Me niego a asustarme después de esto. Voy a seguir saliendo a la calle y recibiendo clientes en mi estudio (NR: es abogado). No me van a amedrentar con esto. Sí te pone muchas cosas en contexto. Esto es cosas de todos los días en la provincia y el país. A la gente la vemos más violenta en la calle e intolerante", cerró.

Por su parte el Partido Libertario publicó un comunicado en sus cuentas oficiales repudiando este acto y calificándolo de “atentado”.

“La madrugada del domingo pasado fuimos testigos de un inaceptable acto de violencia que golpea directamente el corazón de nuestro partido. El presidente del recientemente conformado Partido Libertario de Entre Ríos sufrió una brutal agresión física, siendo interceptado y atacado por un grupo de individuos que le provocaron heridas y golpes de consideración.

Este hecho nos golpea como institución política, en un año clave para el futuro de nuestro país. Este tipo de violencia es una señal de alarma que no podemos ignorar.

Es hora de decir basta a la intolerancia y a la violencia. Trabajemos juntos por una provincia donde las diferencias se resuelvan con respeto y diálogo, no con golpes".

La paz social y la convivencia democrática son responsabilidad de todos”, concluyen en la publicación de instagram.

APFDigital