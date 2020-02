La policía de San Benito halló a "Lola"

Tras el episodio de sustracción y recupero de un can en Tabossi, la ausencia de una perra volvió a derivar en la intervención de la policía de Paraná Campaña. En esta ocasión el hecho se registró en San Benito. Fuentes oficiales informaron a FM Estación Plus Crespo, que pasadas las 07:00 de este sábado, se recepcionó en la dependencia de esa localidad una denuncia, formulada por una vecina de 65 años de edad, quien manifestó que cerca de las 21:30 de ayer, se había retirado de su casa y al volver cerca de las 03:00 de esta mudrugada, su perra Lola no se encontraba.

Si bien la mujer reconoció haberla dejado suelta en el jardín de su casa, descartó la posibilidad que se haya escapado, ya que nunca ha tenido ese comportamiento; al tiempo que ya había transcurrido un tiempo prudencial de espera para el regreso.

A partir de la denuncia, los uniformados se abocaron a la búsqueda del can, logrando hallar a Lola en un baldío. La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía en Turno, que dispuso la entrega de la mascota a su propietaria.