UTA no acata la conciliación y sigue el paro de colectivos en Paraná

“Como la empresa tiene una deuda con los trabajadores, en este caso no cabe la conciliación y la Secretaría de Trabajo lo sabe”, sostuvo el secretario Gremial del sindicato que nuclea a los choferes, Sergio Gro. “Las medidas siguen hasta que la empresa pague lo que nos debe”, aseguró.

Tras el paro dispuesto este viernes, la Secretaría de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria para que los choferes levanten la medida de fuerza y los colectivos vuelvan a circular.

Pero el gremio UTA decidió no acatarla: “Seguramente llevaron la notificación al gremio y la tiraron por debajo de la puerta, pero no estamos ahí así que no nos damos por notificados”, indicó Sergio Gro.

“Y si estuviésemos notificados, no vamos a acatar la conciliación porque en este caso no cabe y la Secretaría de Trabajo de la Provincia lo sabe: la empresa tiene una deuda con los trabajadores (los días descontados el mes de julio y ahora el sueldo del mes de enero) y cuando hay una deuda no corresponde ninguna conciliación obligatoria. Sí cabe esta medida en otras situaciones, como por ejemplo cuando se está discutiendo paritarias o algunas condiciones laborales”, explicó el dirigente.

“No podemos conciliar el sueldo de los trabajadores. De ninguna manera. Hemos sido todo lo tolerantes posible e incluso hemos recibido el malestar de nuestros afiliados que, con razón, han criticado nuestra tolerancia. Ya no podemos ser más tolerantes: si acatamos la conciliación los trabajadores van a estar 15 días más sin cobrar”, sostuvo el gremialista.

De este modo, el sindicato continuará con las medidas de fuerza y los colectivos seguirán sin circular: “Las medidas siguen hasta que la empresa pague lo que nos debe”.

Servicios esenciales

Esta Agencia le consultó si el paro no infringe la polémica ley provincial de Servicios Esenciales, promulgada semanas atrás.

Al respecto, recordó el rechazo del sindicato a la norma y confirmó que irán a la Justicia para que se la declare “inconstitucional”.

“Si nos quieren aplicar alguna sanción saldremos a responder con nuestros asesores legales porque no nos pueden cercenar derechos”, advirtió.

