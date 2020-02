Empleados de Cotapa, preocupados por la fuente de trabajo

Alejandro Alberto Pérez es empleado de Cotapa y pertenece a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra). "Hoy estamos en un proceso de empezar a trabajar, tratando de buscar los insumos y los recursos necesarios para poner en marcha Cotapa", empezó relatando a El Once TV el trabajador y delegado de Atilra.

La empresa "ha atravesado convocatorias, pedidos de quiebra, lo que nos ha impedido trabajar en los últimos años", aseveró.

Actualmente, en Cotapa trabajan "alrededor de 70 empleados y estamos elaborando muy poca cantidad de leche".

Apuntó que el Juez Miguel Ángel Moia ha convocado a "varias reuniones" pero que producto de todo el proceso que se viene dando "no nos ha dado las herramientas necesarias para poder continuar. En su momento se le pidió el tema del gas, que es esencial por el tema de la leche en polvo, han venido muchos a comprar y no podemos ofrecer leche en polvo porque no tenemos el gas".

"Estamos pidiendo hoy como empleados, que el juez Moia nos de una prórroga para poder seguir trabajando con los acreedores, que bien están colaborando. Al juez le hemos pedido más de una vez que nos de las herramientas necesarias para poder seguir trabajando", puso relevancia Pérez.

En el mismo sentido, dijo: "El gobierno nos está dando una mano, se ha puesto muy en contacto con el dueño para poder salir adelante en esta situación".

En cuanto al trabajo en la planta, aseveró que los trabajadores concurren al lugar "si hay leche, elaboramos y si no, nos dedicamos generalmente al mantenimiento del lugar".

Además, el trabajador de Cotapa aportó: "el juez Moia intervino como abogado, fue y es parte de la comisión, él es también acreedor, está en la convocatoria. En su momento fue verdugo y ahora es juez".

Insistió con el pedido de los trabajadores: "Queremos que nos de los recursos necesarios o que se excuse de la causa para poder seguir trabajando. Hay mucha gente involucrada, hay mucha gente que ha dado el sí para poder seguir trabajando. Sería una lástima que hoy, con la necesidad de productos lácteos que hay, esto cerrara y deje a 70 empleados en la calle".