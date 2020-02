Admiten que el campo "no está dispuesto a pagar" una suba del Inmobiliario Rural del orden del 50%

El sector rural espera una salida política al tema del impuesto inmobiliario rural, cuya actualización fue abordada este miércoles en un encuentro de carácter técnico que mantuvieron los dirigentes de la Mesa de Enlace con el gobierno provincial. El vicepresidente de FAA, Elvio Guía, dijo que un aumento acorde a la inflación, del orden del 50%, "es muy alto" y los productores "no están dispuestos a pagarlo".

El campo mantuvo este miércoles una reunión con los ministros de Producción, Juan José Bahillo, y de Economía, Hugo Ballay, donde "hablamos el tema de los avalúos y algunas distorsiones que habíamos detectado y que se van a corregir la semana que viene o van a intentar corregirlas", explicó Guía.

El punto más polémico es la suba del Impuesto Inmobiliario Rural. "Como dijo ya el gobernador en la Asamblea Legislativa, no va a ser mayor al 50%, o sea al valor de la inflación", citó el dirigente rural, para confirmar que ese monto resulta "muy alto" y que "el sector no está dispuesto a pagar esa cantidad".

En ese punto aclaró, "no por un capricho, sino por varias cuestiones". Primero, que "la presión tributaria en la Argentina es muy alta" y segundo que "los servicios son ineficientes" en materia de infraestructura, conectividad, y seguridad. "Todo lo que va a impuestos no lo ve el productor y esto le trae mucho enojo. Y esto no sólo le pasa al sector productivo, sino a las ciudades, más allá de los gobiernos".

Reconoció que hay incluso productores que "directamente no quieren el aumento y es entendible, porque hay producciones que no la están pasando bien".

Guía dijo que apuestan al diálogo para encontrar una salida política a este tema, esto es "una decisión del gobierno de buscar un equilibrio que no termine asfixiando más a los productores".

"No podemos desagregar los impuestos provinciales de los nacionales y municipales, el bolsillo es el mismo. Tenemos que ver cómo buscamos entre todos algo que sea equilibrado y no como nos pasa actualmente que cada 10 pesos 7 se nos van en impuesto en los distintos estados", argumentó.

