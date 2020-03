Se disparó la venta de barbijos en Crespo y es cada vez más difícil conseguirlos

El avance del coronavirus en distintos países del mundo, hizo que las ventas de elementos de prevención crecieran sustancialmente. Si bien recién este martes se confirmó el primer caso en Argentina, lo cierto es que por estas horas -mientras se analizan casos sospechosos en Entre Ríos y Córdoba-, a nivel local prácticamente no se consiguen barbijos y escasea el alcohol en gel. No obstante, farmacéuticos enfatizaron en que la mejor prevención es la higiene corporal y de los ambientes. Este miércoles, FM Estación Plus Crespo realizó un relevamiento de la situación de disponibilidad de estos elementos de prevención en la ciudad:

* Farmacia Social Empleados de Comercio





Desde la misma, Claudio Rothar indicó a este medio: "Demanda hay, gente consultando tenemos desde la semana pasada, pero por el momento no tenemos stock de barbijos ni alcohol en gel. Estamos tratando de conseguir por otras vías, dado que las droguerías con las que habitualmente trabajamos no cuentan. No sabemos si se aparecerán nacionales o importados, porque por ahora la respuesta es que no se consigue". En este sentido, el farmacéutico remarcó: "Lo principal es el lavado de manos, incluso durante todo el invierno también, por la gripe. Cada vez que vamos a comer o regresamos de la calle, el lavado con abundante agua y jabón es un buen hábito de protección".

* Farmacia Freddy

"Tenía barbijos y alcohol en gel, pero en estos momentos no queda nada. Hicimos los pedidos ya, aunque hasta ahora no se consigue para reponer", afirmaron desde Farmacia Freddy. Dando un detalle del escenario de venta por estos días, comentó: "En estos últimos días se vendió todo lo que quedaba y si hubiéramos tenido más, lo vendíamos también. Disponía de unos 600 barbijos, que es el volumen anual que teníamos siempre, porque es un elemento que no se vende habitualmente y menos en esta época del año, pero no quedó ninguno. Un barbijo descartable no dura más de dos horas". El mismo nivel de demanda presentó el alcohol en gel, señalaron.

* Farmacia San Luis

El reporte manifestado a Estación Plus no escapa a la realidad de las farmacias crespenses por estos días. Según se indicó, en las últimas semanas se vendió el stock disponible de barbijos, sin que haya podido ser repuesto hasta el momento. Sin embargo, la farmacia aún cuenta con alcohol en gel, pero debido a la alta demanda, se decidió venderlo de manera restringida.

* Farmacia Sarmiento

Los barbijos y el alcohol en gel son elementos de prevención con los cuales no disponen actualmente. No obstante, remarcaron que "es importante no caer en la psicosis. Lo fundamental es el correcto lavado de manos, toser o estornudar en el codo, acudir al médico ante los primeros síntomas febriles o de complicaciones respiratorias y mantener higienizados los ambientes en los que uno se encuentra", precisó. Esta recomendación es la que desde la farmacia se está brindando a quienes se acercan solicitando los mencionados elementos agotados.

* Farmacia Curuzú

Confirmaron que cuentan con presentaciones de alcohol en gel, en tanto que el stock de barbijos se terminó y hasta la fecha aún no ha podido ser repuesto. "Se vendió la cantidad que teníamos, porque es un elemento que no se stockea, ya que la venta normal no es en grandes cantidades, salvo cuando suceden estas circunstancias, pero hasta ahora ni siquiera estaba en Argentina. Si bien se ha realizado la solicitud a diferentes droguerías, no se consigue, esperamos recibir pronto", indicaron.

* Farmacia Vital

Desde el comercio se confirmó la existencia de alcohol en gel, en tanto que "no nos dedicamos mucho a la venta de barbijos, por lo que no se estaban vendiendo hasta el momento", manifestaron.

¿A qué se debe tanta demanda?

De acuerdo a lo indicado a lo largo de la recorrida por las farmacias de Crespo, la venta de barbijos se produjo bajo dos grandes escenarios: por un lado, de manera paulatina y creciente en los últimos días, principalmente ante la solicitud de personas de origen asiático, que los adquirían para enviarlos a sus familiares y seres queridos radicados en zonas donde la expansión del coronavirus es importante; y por otro, personas de la ciudad, que alarmadas por la difusión en los medios masivos de comunicación, decidieron comprarlos en forma anticipada a la aparición de la enfermedad en el país.